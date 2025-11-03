سیدهاشمی:گزارش ۶ ماهه بودجه ۱۴۰۴ شهرداری اردبیل تایید شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد سید هاشمی صبح دوشنبه در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل با تبریک فرا رسیدن ۱۳ آبان، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش‌آموز به تمامی دانش‌آموزان شهر اردبیل اظهار کرد: لایحه مربوط به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری اردبیل در جلسه امروز شورا مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی شهرداری، بیش از ۳۳ درصد از بودجه سال ۱۴۰۴ در طول شش‌ماهه نخست سال جاری تحقق یافته است که جای قدردانی از تلاش‌های شهردار و مجموعه همکاران شهرداری دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل با بیان اینکه یکی از محورهای مهم در حوزه شفافیت، دسترسی عمومی به گزارش عملکرد مالی شهرداری است، گفت: از روابط عمومی شورای شهر و شهرداری اردبیل درخواست می‌شود این گزارش‌ها را در بسترهای اطلاع‌رسانی رسمی بارگذاری کرده و در اختیار عموم شهروندان قرار دهند.

سید هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری اردبیل اظهار کرد: این تفریغ بودجه از معدود دفعاتی است که در زمان مقرر به شورای شهر ارائه شده است، در حالی که در سال‌های گذشته ارائه آن معمولاً یک تا دو سال به طول می‌انجامید.

وی افزود: بر اساس ضوابط مالی، تفریغ بودجه باید تا پایان شهریور سال جاری مشخص و به شورا ارسال می‌شد که خوشبختانه این امر محقق شده است. طبق گزارش ارائه‌شده، از کل بودجه ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومانی مصوب سال ۱۴۰۳، حدود ۳ هزار و ۶۸۳ میلیارد تومان معادل ۹۴ درصد محقق شده است.

رئیس شورای شهر اردبیل ادامه داد: از این مبلغ ،۲ هزار و ۴۱۹ میلیارد تومان معادل ۶۵ درصد به بخش عمرانی اختصاص یافته و ۳۵ درصد نیز مربوط به هزینه‌های جاری و خدمات شهری بوده است که این عملکرد بر اساس مستندات مالی، مورد تأیید اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.