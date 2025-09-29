  1. استانها
  2. اردبیل
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

امام جمعه اردبیل: گردشگری می‌تواند برای اردبیل تولید ثروت کند

اردبیل-نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: گردشگری استان اردبیل یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاری است و این صنعت می‌تواند برای استان تولید ثروت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی ظهر دوشنبه در دیدار با فعالان حوزه گردشگری استان اردبیل که به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد، اظهار کرد: گردشگری استان اردبیل یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاری است و این صنعت می‌تواند برای استان تولید ثروت کند.

وی با اشاره به ضرورت تداوم این جلسات، افزود: هفته گردشگری فرصت خوبی بود که فعالان این حوزه در جلسه امروز مشکلات و مسائل خود را در حضور مسئولان مرتبط مطرح کردند و این موارد قطعاً پیگیری خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: صنعت گردشگری تحریم شونده نیست و با توجه به ارزانی سفر به ایران مورد توجه گردشگران خارجی قرار دارد که باید از این فرصت در راستای تولید ثروت در استان استفاده کنیم.

عاملی ادامه داد: دو موضوع معرفی جاذبه‌های گردشگری در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین تسهیل شرایط برای فعالان و سرمایه‌گذاران از مهم‌ترین مواردی است که در استان باید اتفاق بیفتد تا شاهد توسعه گردشگری استان باشیم.

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: استان اردبیل با مواهب الهی نظیر ۱۳۰ چشمه آب معدنی، جاذبه‌های طبیعی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خوبی که در حوزه گردشگری انجام شده است امکان خوبی برای رشد در این حوزه دارد و حتماً اتفاق خواهد افتاد.

