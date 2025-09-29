صفری: ۸ هکتار فضای سبز در اردبیل به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری صبح دوشنبه در آیین بهرهبرداری از پارکهای رازی، ولایت، خانواده شورابیل و میدان وحدت که با حضور نماینده ولیفقیه در استان اردبیل و امام جمعه اردبیل و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد؛ اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس و با هدف افزایش سرانه فضای سبز، بیش از ۸ هکتار فضای سبز تقدیم شهروندان اردبیل شد.
وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته تمرکز شهرداری بر توسعه فضای سبز و افزایش سرانه آن بوده است؛ افزود: با بهرهبرداری از این پارکها، ۸ هکتار به سرانه فضای سبز شهر اردبیل افزوده شده است. همچنین عملیات اجرایی چندین پارک جدید نیز در کمتر از شش ماه آینده آغاز خواهد شد.
شهردار اردبیل گفت: تمامی این اقدامات در راستای خدمترسانی به مردم شهیدپرور و شریف اردبیل انجام شده و برنامههای شهرداری در این مسیر همچنان ادامه دارد.
صفری در ادامه از افزایش سهبرابری ماشینآلات شهرداری در طول سه سال اخیر خبر داد و گفت: همچنین تولید بوته و نهال نیز از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بوته در سال، به بیش از ۳ میلیون بوته در سال جاری افزایش یافته است.
۳۵۰ پروژه عمرانی فعال با اعتبار ۳,۲۰۰ میلیارد تومان
شهردار اردبیل با اشاره به اجرای گسترده پروژههای عمرانی در سطح شهر، عنوان کرد: در حال حاضر ۳۵۰ پروژه فعال با مجموع اعتبار ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در دست اجراست که همگی در راستای عمران و آبادانی شهر اردبیل تعریف شدهاند.
وی همچنین به اقدامات شهرداری در حوزه ساماندهی مبادی ورودی شهر، اجرای طرح تفصیلی و نصب دوربینهای نظارتی اشاره کرد و گفت: نصب دوربینها نقش مؤثری در کاهش آمار تصادفات درونشهری داشته است.
شهردار اردبیل ساماندهی وانتبارها را یکی از اقدامات مهم و مؤثر شهرداری عنوان کرد و افزود: این اقدام با همکاری و همفکری مسئولان استانی از جمله دادستان اردبیل، پلیس راهور، فرماندار، اعضای شورای شهر و تمامی مسئولان به اجرا درآمد و نقشی کلیدی در ارتقاء چهره شهر و نظم اجتماعی ایفا کرده است.
وی در ادامه با اشاره به پروژه آزادسازی باغ شریعت بهعنوان یکی از میراثهای ارزشمند شهر، گفت: در دو سال اخیر، با اختصاص ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار، بخش عمدهای از این باغ آزادسازی شده و برنامهریزی شده تا پایان سال (عید نوروز) به بهرهبرداری عمومی برسد.
صفری در پایان از احداث پل شهید رئیسی و پروژه تقاطع غیرهمسطح به طول ۸ کیلومتر خبر داد و گفت: این پروژه نیز از دیگر اقدامات زیرساختی مهم شهرداری در حوزه حملونقل شهری است که مراحل اجرایی آن آغاز شده است.
