سیدهاشمی: انتخابات نباید موجب رفتارهای غیرشفاف اعضای شورای شهر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرمحمد سید هاشمی صبح شنبه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اردبیل با تبریک هفته نیروی انتظامی و تقدیر از تلاش خادمان این حوزه، همچنین مناسبتهای مختلف از جمله هفته دامپزشکی، روز جهانی حماسه فلسطین و روز جهانی کودک و با قدردانی از تلاشهای سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل در برگزاری جشنواره بادبادکها ویژه روز کودک، این اقدام را گامی مؤثر در جهت ارتقای نشاط اجتماعی و دینی در میان کودکان و خانوادهها دانست.
وی با اشاره به برگزاری همایش سرمایهگذاری در اردبیل، افزود: رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و مشارکت شورا با تلاش مستمر زمینه برگزاری این همایش را فراهم کرد که منجر به حضور سرمایهگذاران در شهر اردبیل خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: اردبیل ظرفیت بالایی در حوزه سرمایهگذاری دارد و شورای شهر با عزم جدی بهدنبال برداشتن گامهای مؤثر در این مسیر است، این همایش میتواند منشأ خیر و توسعه برای شهر باشد.
وی با انتقاد از برخی رفتارهای ناهماهنگ در شورا افزود: در برخی رویههای غیرهماهنگ در فرایند نظارت بر پروژهها، وجود دارد که برخی اعضای شورا از سوی کمیسیونها مأمور بررسی یک پروژه میشوند، اما اقدام به ارائه نظر قطعی و اعلام نتیجه نهایی میکنند که این رفتار نهتنها با روال شورا یکسان نیست، بلکه با شأن شورا و مردم نیز سازگار نیست.
سید هاشمی اضافه کرد: انتخابات پیش رو نباید موجب رفتارهای غیرشفاف و سوءاستفاده از مسئولیت شود. آنچه در نهایت ماندگار خواهد شد، صداقت و راستگویی است، نه تقلب یا خودمحوری.
رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در ادامه از تصویب لوایح مهم شهری خبر داد و گفت: در حوزه حملونقل و شهرسازی چندین لایحه شهری مورد بررسی قرار گرفت، لایحه اول موافقت با انتشار ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی جهت توسعه ناوگان حملونقل عمومی که ۱۰۰ میلیارد آن توسط وزارت کشور و ۱۰۰ میلیارد توسط شهرداری اردبیل تأمین خواهد شد و هدف این لایحه، ساماندهی سرویس مدارس و بهبود حملونقل شهری اعلام شد.
وی افزود: لایحه دو مربوط به اصلاح عوارض کاربری سهم ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها بود که با تأکید بر ضرورت مدیریت حریم شهر و جلوگیری از سوءاستفاده تحت عنوان سرمایهگذاری به تصویب رسید، در این لایحه، ۲۰ درصد اصلاح نرخ عوارض اعمال شد.
رئیس شورای شهر اردبیل خاطرنشان کرد: لایحه سوم نیز دریافت مجوز برای قطعات تفکیکی در شهرک جدید عطایی بود که با موافقت اعضای شورای شهر همراه شد.
