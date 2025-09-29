  1. استانها
  2. یزد
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

فرهنگ دوست: دشمن امروز و دیروز مردم ایران یکی است

یزد- یک فرمانده دفاع مقدس گفت: دشمنانی که دیروز صدام را علیه ایران تجهیز کردند، امروز همان‌ها هستند که در جریان حمله به کشورمان پشت رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند.

سردار محمدمهدی فرهنگ‌دوست از فرماندهان دوران دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دشمنانی که دیروز صدام را علیه ایران تجهیز کردند، امروز همان‌ها هستند که در جریان حمله به کشورمان پشت رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند، دشمن امروز و دیروز مردم ایران یکی است و هیچ تغییری در ماهیت خصومتشان ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: آمریکا محور اصلی حمایت از دشمن بود و کشورهای اروپایی همچون آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلیس با تأمین تجهیزات نظامی و اطلاعاتی نقش مؤثری داشتند.

فرهنگ دوست گفت: آلمان‌ها گازهای شیمیایی، فرانسه جنگنده‌ها و توپ‌های پیشرفته، ایتالیا مین و انگلیس اطلاعات نظامی در اختیار دشمن قرار دادند.

وی تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز همان جبهه استکباری با همان ترکیب قدیمی فعال شد؛ رژیم صهیونیستی با سلاح‌های آمریکایی علیه ایران وارد شد و حتی تجاوز مستقیم به خاک کشور صورت گرفت، مشابه مواجهه‌ای که رزمندگان ایران با نیروهای آمریکایی در خلیج فارس در دوران جنگ هشت ساله انجام دادند.

فرهنگ دوست تاکید کرد: عناصر خائن داخلی نظیر منافقین و سلطنت‌طلب‌ها همواره با ایران دشمنی داشته‌اند و در جنگ اخیر با شناسایی اهداف، هدایت پهپادها و عملیات رسانه‌ای علیه کشور فعالیت کردند.

این فرمانده دوان دفاع مقدس تاکید کرد: وحدت مردم با نظام اسلامی، حضور رهبر انقلاب و تلاش نیروهای مسلح و مسئولان، دشمن را ناکام گذاشت. بازگو کردن این وقایع برای نسل امروز ضروری است تا جوانان بدانند همان جبهه دشمن، با چهره‌ای جدید، همچنان فعال است.

وی در پایان تاکید کرد: روایت صادقانه خیانت‌ها و نمایش ایستادگی ملت ایران موجب بیداری، بصیرت و اعتماد نسل جوان به راه انقلاب خواهد شد.

کد خبر 6605823

