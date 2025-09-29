فرهنگ دوست: دشمن امروز و دیروز مردم ایران یکی است

سردار محمدمهدی فرهنگ‌دوست از فرماندهان دوران دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دشمنانی که دیروز صدام را علیه ایران تجهیز کردند، امروز همان‌ها هستند که در جریان حمله به کشورمان پشت رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند، دشمن امروز و دیروز مردم ایران یکی است و هیچ تغییری در ماهیت خصومتشان ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: آمریکا محور اصلی حمایت از دشمن بود و کشورهای اروپایی همچون آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلیس با تأمین تجهیزات نظامی و اطلاعاتی نقش مؤثری داشتند.

فرهنگ دوست گفت: آلمان‌ها گازهای شیمیایی، فرانسه جنگنده‌ها و توپ‌های پیشرفته، ایتالیا مین و انگلیس اطلاعات نظامی در اختیار دشمن قرار دادند.

وی تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز همان جبهه استکباری با همان ترکیب قدیمی فعال شد؛ رژیم صهیونیستی با سلاح‌های آمریکایی علیه ایران وارد شد و حتی تجاوز مستقیم به خاک کشور صورت گرفت، مشابه مواجهه‌ای که رزمندگان ایران با نیروهای آمریکایی در خلیج فارس در دوران جنگ هشت ساله انجام دادند.

فرهنگ دوست تاکید کرد: عناصر خائن داخلی نظیر منافقین و سلطنت‌طلب‌ها همواره با ایران دشمنی داشته‌اند و در جنگ اخیر با شناسایی اهداف، هدایت پهپادها و عملیات رسانه‌ای علیه کشور فعالیت کردند.

این فرمانده دوان دفاع مقدس تاکید کرد: وحدت مردم با نظام اسلامی، حضور رهبر انقلاب و تلاش نیروهای مسلح و مسئولان، دشمن را ناکام گذاشت. بازگو کردن این وقایع برای نسل امروز ضروری است تا جوانان بدانند همان جبهه دشمن، با چهره‌ای جدید، همچنان فعال است.

وی در پایان تاکید کرد: روایت صادقانه خیانت‌ها و نمایش ایستادگی ملت ایران موجب بیداری، بصیرت و اعتماد نسل جوان به راه انقلاب خواهد شد.