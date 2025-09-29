آغاز فصل گاوبانگی در جنگل ابر شاهرود

علی اکبر قربانلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرا رسیدن پاییز بیان کرد: طرح گاو بانگی با هدف پایش و حفاظت از گونه مارال در جنگل ابر شهرستان شاهرود آغاز شد.

وی با بیان اینکه این طرح در کنار حفاظت و پایش از گونه مارال به جلوگیری از تخلفات و شکار غیرقانونی نیز کمک خواهد کرد افزود: صیانت از تنوع زیستی مهمترین هدف این طرح است.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شاهرود با اشاره به استقرار محیطبانان و همیاران طبیعت در جنگل ابر، گفت: محیطبانان و همیاران طبیعت به صورت شیفتی و مداوم در دوران گاو بانگی در جنگل ابر حضور خواهند داشت.

قربانلو با بیان اینکه پایگاه سیاری برای محیطبانان و همیاران طبیعت ایجاد شده است بیان کرد: حفاظت از گونه مارال تا پایان طرح ادامه خواهد داشت