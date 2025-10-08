نفس راحت مرال ها در فصل گاوبانگی ؛شکارچیان حیات وحش در لیست قرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، پایش شکارچیان از مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال گلستان به منظور جلوگیری از آسیب به حیات وحش منطقه حفاظت شده جهان‌نمای گلستان است که در فصل حساس گاوبانگی مرال ها، صورت می گیرد.

رئیس کل دادگستری گلستان هفت روز پیش بعد از بازدید میدانی از منطقه حفاظت شده جهان‌نما در شهرستان کردکوی، دستور پایش شکارچیان این‌منطقه را به منظور پیشگیری از شکار در فصل حساس گاوبانگی مرال ها، صادر کرده بود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کردکوی گفت: با دستور رئیس کل دادگستری استان، لیست ۱۳ نفر از شکارچیان غیرمجاز پس از اعلام اداره محیط زیست به دادسرا، در فهرست مجرمان حرفه ای و خطرناک ثبت و پایش این افراد از طریق پلیس اطلاعات از امروز آغاز شد.

سیدمحمد مصطفی زاده افزود: با کمک همیاران‌محیط زیست، لیست افراد معروف به شکار هم که تاکنون پرونده نداشته اند در حال تهیه است و پایش این افراد نیز پس از ثبت در فهرست مجرمان حرفه ای و خطرناکف آغاز خواهد شد. منطقه جهان نما یکی از مناطق حفاظت شده محیط زیست در جنگل های هیرکانی گلستان و زیستگاه گونه ارزشمند مرال یا گوزن قرمز یکی از بزرگترین انواع گوزن و بومی ایران است.

وی ادامه داد: گاوبانگی فصل جفتگیری این گونه زیبا و در معرض خطر است که شکارچیان غیرمجاز از این فرصت برای شکار استفاده می کنند امسال به منظور حفاظت از این گونه ارزشمند حیات وحش، با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال استان، عملیات ویژه قضایی برای نجات جهان‌نما تصویب و اجرای آن آغاز شد.

وی افزود: این طرح با گشت‌های شبانه، ایست‌های بازرسی و حضور پررنگ نیروی انتظامی، نفس تازه‌ای به جنگل‌های هیرکانی می‌دهد.