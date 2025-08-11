به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون متقاضیان اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضائیه – مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ در ۱۴ مردادماه، مهلت ثبت نام تمدید شد.
مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا امروز ۲۰ مرداد برای ثبتنام اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ کرد که متقاضیات بتوانند تا روز سهشنبه ۲۸ مرداد نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و مندرجات اطلاعیه، به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند.
ضمناً آندسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبتنام اقدام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
