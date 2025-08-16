به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون متقاضیان اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ در ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ و اطلاعیه تمدید مهلت ثبتنام در ۲۰ مردادماه، با توجه به اعلام مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، دفترچه راهنمای این آزمون اصلاح شد.
متقاضیانی که تاکنون برای ثبتنام اقدام نکردهاند، با در نظر داشتن مندرجات اطلاعیه میتوانند تا روز سهشنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴ نسبت به ثبتنام اقدام کنند. ضمناً آندسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبتنام اقدام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا ۲۸ مرداد نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
اصلاحیه مربوط به جدول شماره (۱) عناوین رشتههای امتحانی و رشتههای تحصیلی (مندرج در صفحه ۷ دفترچه راهنما) به این ترتیب است:
- رشته تحصیلی علوم تربیتی (کد ۲۱۲) به شرایط احراز رشته امتحانی مشاوره روانشناختی (کد ۱۰۱) اضافه میشود.
