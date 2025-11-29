به گزارش خبرنگار مهر، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ در ۲ آذرماه ۱۴۰۴، با توجه به اعلام مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، فرصت ثبت نام تمدید شد.
به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبتنام اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
لذا ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند.
ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبتنام اقدام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا روز یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
