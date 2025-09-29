دفاع مقدس؛ حقیقت جاری از انقلاب تا امروز

خبرگزاری مهر، گروه استانها- وفاییان، سعادتمند: دفاع مقدس برای ملت ایران صرفاً یک رویداد در کتاب‌های تاریخ نیست؛ مفهومی جاری و زنده است که در ذهن و قلب نسل‌ها ریشه دوانده و هویت مشترک ملی را شکل داده است. هشت سال ایستادگی در برابر همه قدرت‌های جهانی، به مردم ایران آموخت که مقاومت تنها در میدان جنگ معنا نمی‌یابد، بلکه در همه عرصه‌ها جریان دارد. خاطرات رزمندگان، روایت‌هایی هستند که خون و ایمان را در کنار هم به تصویر می‌کشند؛ قصه‌هایی که از خاکریزها و سنگرها عبور کرده و به امروز ما رسیده‌اند.

این هویت، در نگاه کسانی که آن روزها را با نفس و خون تجربه کرده‌اند، به مثابه یک چراغ راه است که مسیر آینده را روشن می‌کند. دفاع مقدس، شبکه‌ای از فداکاری‌ها، ابتکارها و همدلی‌هاست؛ از تأسیس یگان‌های رزمی جدید تا تعمیر زیر آتش دشمن، همه‌شان برای حفظ خاک و نام ایران.

روحیه جهاد در میدان سازندگی و مهندسی جنگ نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از این هویت است؛ جایی که بیل مکانیکی و بولدوزر، هم‌سنگ تفنگ بودند. از والفجر مقدماتی تا والفجر یک، از رمل‌های شرهانی تا پیچ شهادت، خاطرات رزمندگان سندی زنده از ایستادگی هستند.

در دل این خاطرات، لحظاتی هست که با دعا، لبخند، شوخی و حتی یک تشکر ساده پیوند خورده‌اند و ارزش انسانی دفاع را ماندگار کرده‌اند. حفظ این روایت‌ها، همان حفظ هویت ملی است؛ زیرا در آن‌ها رمز تداوم مقاومت حتی پس از پایان جنگ نهفته است.

امروز که ۴۰ سال از برخی صحنه‌ها می‌گذرد، هنوز می‌توان ردپای آن ایثار را در مقاومت مردم برابر تحریم‌ها و جنگ‌های فرهنگی دید.

دفاع مقدس، نه یک تاریخ، بلکه یک هویت است

محمود پهلوان مقدم، یک رزمنده دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه تعریفی متفاوت از دوران جنگ اظهار کرد: این دوران به هشت سال جنگ محدود نمی‌شود و امروز به یک هویت ملی برای مردم ایران تبدیل شده است.

این رزمنده دفاع مقدس بیان کرد: واقعیت این است که من جزو مسئولین تأسیس مهندسی رزمی در سپاه بودم و قبل از تشکیل این واحد، مهندسی جنگ در اختیار بچه‌های جهاد سازندگی شهرهای مختلف بود. به همین دلیل، ما نیز در ابتدای جنگ به جبهه رفتیم و طبیعتاً زیر نظر جهادها کار می‌کردیم.

وی افزود: با وجود اینکه جهاد سازندگی وظیفه اصلی خود را در داخل کشور داشت، اما در جبهه‌ها حضوری فعال داشت. همین امر باعث شد تا زمزمه‌هایی مبنی بر لزوم داشتن یگان مهندسی مستقل برای سپاه به وجود آید، چرا که سپاه یک نیروی نظامی است و باید مهندسی مخصوص به خود را داشته باشد. پس از مدتی مهندسی رزمی تشکیل شد و روز به روز قوی‌تر و پویاتر عمل می‌کرد.

پهلوان مقدم به خاطره‌ای از عملیات والفجر یک در پیچ شهادت اشاره کرد و گفت: در آنجا فرمانده لشکر به ما گفت که چند دستگاه آورده‌ایم تا پیچ را بزرگ‌تر کنیم که خودروها به کندی حرکت نکنند و مورد هدف دشمن قرار نگیرند. ما با تعدادی از دوستان، از جمله شهید اکرمی، شهید ابراهیمی و حسین امینی از بچه‌های اصفهان که با بچه‌های خراسان کار می‌کرد، رفتیم و مشغول کار شدیم. آتش دشمن به قدری سنگین بود که غیرقابل تصور بود، به خصوص که برای اولین بار از سامانه‌ای جدید به نام «خمسه خمسه» استفاده می‌کردند که پنج گلوله را همزمان شلیک می‌کرد.

این رزمنده دفاع مقدس ادامه داد: در آنجا تعداد زیادی از خودروهای تویوتا که برای رفت‌وآمد آمده بودند، مجبور به توقف شدند. در همین حین، یک گلوله خمسه خمسه به نزدیکی ما اصابت کرد و شهید ابراهیمی و یکی از بولدوزرسوارانمان به شهادت رسیدند. تعداد زیادی از بسیجیان مجروح و شهید شدند. من در آن لحظه به حسین امینی گفتم که ماشینم را روشن می‌کنم تا مجروحان را به عقب ببرم، چون هیچ وسیله دیگری وجود نداشت.

وی بیان کرد: وقتی ماشین را روشن کردم و حرکت کردم، یک خمسه خمسه دیگر به اطراف ماشین من خورد. حدود صد تا صد و پنجاه ترکش به تویوتا اصابت کرد، اما به خدا یک دانه از آن‌ها به من نخورد. همه دوستان فکر می‌کردند در هر دو مرحله شهید شده‌ام، اما حتی مجروح هم نشدم.

پهلوان مقدم با اشاره به اینکه هیچ‌گاه در جبهه ترسی نداشته، افزود: همیشه اعتقاد قلبی‌ام این بود که «گر نگهدار من آن است که من می‌دانم، شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد.» به همین دلیل هیچ ترسی در وجودم نبود. خاطراتی دارم که در فاصله پنجاه متری دشمن بودم و حتی خم هم نمی‌شدم.

این رزمنده دفاع مقدس در ادامه به خاطره‌ای دیگر در ارتفاعات مندلی و سومار اشاره کرد و گفت: یک روز یک بولدوزر شش ماه بود که خراب شده بود و هیچ‌کس حاضر به تعمیر آن نبود، چون در دید کامل دشمن قرار داشت. مکانیک‌ها می‌گفتند این کار خودکشی است. اما من می‌دیدم که حیف است این دستگاه از بین برود. در نهایت، با یکی از مکانیک‌هایمان که جوان ارمنی بود، به آنجا رفتیم. من جلوی بولدوزر و زیر تیررس کامل ایستادم، به او گفتم زیر دستگاه برود و به یک نفر دیگر گفتم از بالا کار کند.

وی تصریح کرد: در آنجا، دشمن مرتب خمپاره شصت می‌زد، اما هیچ‌کدام به ما نخورد. در آخرین لحظات کار، یک گلوله خمپاره نزدیک ما افتاد و یک ترکش به بازوی من و یک ترکش به پای دوست ارمنی‌مان خورد. ترکش بازوی من فرو رفت و خودم آن را بیرون کشیدم، اما دوست ارمنی‌مان پایش مجروح شد.

پهلوان مقدم با اشاره به اعتقادش به درجه خلوص افراد گفت: به نظرم شهادت، مجروحیت و حتی اسارت، به نسبت درصد خلوص افراد است. هرچند که شاید خداوند متعال برای برخی افراد کارهای دیگری داشته باشد، اما ظاهرش این است که شهادت نصیب کسانی می‌شود که به بالاترین درجه خلوص رسیده‌اند.

این رزمنده دفاع مقدس صحبت‌هایش با ارائه یک نگاه متفاوت، دفاع مقدس را به هشت سال جنگ تحمیلی محدود نکرد و توضیح داد: دفاع مقدس ما از روزی شروع شد که در خیابان‌ها علیه رژیم شاه تظاهرات می‌کردیم. پس از آن نیز در برابر گروهک‌هایی مانند کومله و دموکرات که ۱۷ هزار نفر را به شهادت رساندند، در گنبد، سنندج و آمل دفاع می‌کردیم. اینها همه دفاع مقدس بود. حتی بعد از جنگ هم دفاع ادامه داشت و نفوذی‌ها و دشمنان خارجی هر روز برای کشور یک مسئله درست کردند.

وی اظهار کرد: مقاومت این مردم در برابر ۴۰ سال تحریم ظالمانه و هجمه عظیم فرهنگی نیز دفاع مقدس است. این دفاع از روز اول انقلاب شروع شده و هنوز ادامه دارد. ما در این دفاع مقدس، حتماً به قله خواهیم رسید، همان‌طور که رهبر عزیزمان فرمود، حتی اگر مسیر مارپیچی و طولانی باشد.

پهلوان مقدم بیان کرد: دفاع مقدس یک حقیقت جاری و ساری است که از انقلاب تا به امروز ادامه دارد و مردم ایران با مقاومت و پایداری، پای این آرمان‌ها ایستاده‌اند.

از عملیات والفجر مقدماتی و همرزم شهید مجید قرایی

محمود سعیدی رضوانی، دانشیار گروه مطالعات و برنامه‌ریزی درسی و مسئول عفاف‌گرایی ۱۳ دانشکده دانشگاه فردوسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان جزئیات خاطرات خود از سال‌های دفاع مقدس، اظهار کرد: در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۶۱ امید زیادی ایجاد شده بود که بتوانیم دشمن را شکست دهیم. تبلیغات زیادی می‌شد که با حضور گسترده مردم، کلک دشمن کنده خواهد شد. این فضا، پیش از عملیات والفجر مقدماتی، مشابه فضایی بود که بعدها در عملیات‌های کربلای ۴ و ۵ سال ۱۳۶۵ نیز دیده شد.

دانشیار گروه مطالعات و برنامه‌ریزی درسی و مسئول عفاف‌گرایی ۱۳ دانشکده دانشگاه فردوسی با اشاره به فضای اعزام‌ها افزود: در قطار اعزام، نوجوانی را دیدم که در جمع شش نفره ما رفتارهای خاصی داشت؛ وقتی چای می‌دادند، صبر می‌کرد تا کاملاً سرد شود و صبح که نان و پنیر دادند، فقط نانش را خورد. در هر شوخی‌ای همراهی نمی‌کرد و اصلاً اهل غیبت نبود. بعدها فهمیدم که به خاطر پرهیز از کراهت، رفتارهای خاصی داشت و حتی زمانی که جمع به غیبت مشغول بودند، به بهانه‌ای بیرون می‌رفت.

وی درباره شرایط منطقه عملیات گفت: منطقه شرهانی بسیار خاص بود؛ بیابانی فوق‌العاده خشک با رمل‌های فرورو که پا تا عمق در آن فرو می‌رفت. این زمین‌ها مانع طبیعی بودند که نه ایران می‌توانست به جلو برود و نه عراق، زیرا تجهیزات در رمل گیر می‌کردند.

سعیدی رضوانی با اشاره به جزئیات حرکت شبانه نیروها افزود: ستون‌های یک‌نفره، شبیه طناب طولانی، به سمت دشمن حرکت می‌کردند. جلوی ستون، نیروهای فرماندهی و اطلاعات عملیات قرار داشتند و تیم تخریب مین‌ها را خنثی می‌کرد. سختی راه در رمل بسیار بیشتر از تمرین‌های ۳۰ و ۴۰ کیلومتری پیش از عملیات بود.

خواب، بیداری و ایستادگی در ستون

دانشیار گروه مطالعات و برنامه‌ریزی درسی و مسئول عفاف‌گرایی ۱۳ دانشکده دانشگاه فردوسی گفت: در اثر توقف‌های موقتی ستون، برخی نیروها روی زمین می‌نشستند و حتی خوابشان می‌برد. هر بار که ستون دوباره به حرکت درمی‌آمد، نفر جلویی یا پشتی صدا می‌زدبرادر، پاشو و این صدا در طول ستون منتقل می‌شد. در همین مسیر، دو نفر را دیدم که پایشان را مین قطع کرده بود.

آغاز روز و دیدار با شهید مجید قرایی

وی گفت: با روشن‌شدن هوا و رسیدن به تپه‌های رملی، فرمان دادند هر کسی سنگر خود را بسازد. در همین موقع، از پشت دستی به شانه من خورد؛ برگشتم و دیدم شهید مجید قرایی است. او با لبخند و شوخی گفت: خسته‌ای؟ بیا تو سنگر من. خودش پیش‌تر سنگر را ساخته بود، اما شروع کرد آن را بزرگ‌تر کند تا من هم جا شوم. من فقط نگاه می‌کردم و، همانند مهمانی که میزبان از او پذیرایی می‌کند، کاری نمی‌کردم جز تشکر زبانی که در ذهن داشتم اما به زبان نیاوردم.

لحظه‌ای که تبدیل به حسرت شد

سعیدی رضوانی با تأکید بر اهمیت این لحظه گفت: وقتی مجید سنگر را بزرگ می‌کرد، زیر لب دعا می‌خواند و شاید برای چندمین بار جمله معروف امام حسین علیه‌السلام الهی راضیم به رضای تو را تکرار می‌کرد. من در آن لحظه نتوانستم همان‌طور که اسلام سفارش کرده، از او تشکر کنم. بعدها نوشتم در حسرت یک تشکر، نه برای اینکه او منتظر تشکر بود، بلکه برای اینکه من نتوانستم قدردان باشم!

دانشیار گروه مطالعات و برنامه‌ریزی درسی و مسئول عفاف‌گرایی ۱۳ دانشکده دانشگاه فردوسی ادامه داد: مجید دو سال از من کوچک‌تر بود و در سال آخر دبیرستان. روزی از من خواست که بخشی از دعاهایی که می‌خوانم را بگویم تا با عمل کردن، همان مفاد دعا را در زندگی پیاده کنیم. او معتقد بود دعا باید به عمل منجر شود، نه صرفاً کلمات.

پایان عملیات و وداع با دو دوست شهید

وی با چشمانی پر احساس گفت: یک ماه بعد، عملیات والفجر مقدماتی بی‌نتیجه ماند و دوستانم مجید قرایی و علی شفیعی در عملیات والفجر۱ به شهادت رسیدند. جنازه‌هایشان را کنار هم گذاشتیم. این خاطره، سنگی بر دل من گذاشت که هنوز هم سنگینی می‌کند.

دفاع مقدس؛ پلی میان سنگرهای دیروز و میدان‌های مقاومت امروز

دفاع مقدس به ما آموخت که هیچ هویتی بدون یادآوری فداکاری‌های گذشته پایدار نمی‌ماند. این هویت، پلی است میان سنگرهای خونین دیروز و میدان‌های اقتصادی و فرهنگی امروز.

روایت‌های زنده رزمندگان، سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده است تا بدانند آزادگی بهای سنگینی داشته است. هر خاطره شهید یا جانباز، یادآور آن است که ایمان و عمل، ستون‌های اصلی مقاومت‌اند.

امروز حفظ این هویت نیازمند بازخوانی مداوم تاریخ است؛ نه در قالب مراسم، بلکه در عمل فرهنگی و اجتماعی. از مهندسی رزمی تا ساخت سنگرهای رملی، همه این اقدامات باید به زبان امروز ترجمه شود تا کارآمد باشد.

دفاع مقدس تنها به خاکریزها محدود نشده، بلکه در مقاومت برابر هجمه اقتصادی و رسانه‌ای ادامه دارد. نسل جدید با شنیدن حسرت‌های قدردانی و لحظات دعا در میان آتش، می‌تواند معنای انسانی مقاومت را لمس کند.

این هویت باید چون پرچمی بالا بماند، تا هیچ واردات فرهنگ بیگانه نتواند رنگ آن را از بین ببرد. مقصد این مسیر، رسیدن به قله عزت و استقلال است؛ قله‌ای که با خون شهیدان به ما وعده داده شده و با مقاومت امروز محقق خواهد شد.