امیری: مدرسه سنگر امروز برای مبارزه با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن امیری صبح یکشنبه ضمن درود به روح پرفتوح امام راحل، شهدای دفاع مقدس و شهدای مقاومت، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید وهفته دفاع مقدس اظهار کرد: همزمانی آغازین سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس پیام روشنی برای جامعه دارد و همان‌گونه که در دوران جنگ تحمیلی، جوانان این سرزمین با جانفشانی از وطن دفاع کردند، امروز دانش‌آموزان و معلمان در سنگر تعلیم و تربیت وظیفه دارند در برابر جهل، بی‌هویتی و تهاجم فرهنگی بایستند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد با تأکید بر نقش برجسته معلمان در تربیت نسل آینده افزود: معلمان وارثان رسالت انبیا هستند؛ کسانی که باید پیام امید را به نسل‌های آینده منتقل کنند و در خط مقدم جهاد تبیین قدم بردارند و فرزندان ما باید بدانند که آزادی، غیرت و عزت ملی صرفاً شعار نیست، بلکه حقیقتی است که شهیدان ما با خون خود آن را حفظ کرده‌اند و پیشرفت علمی و فرهنگی امروز ادامه همان مسیر است.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزود: دانش‌آموزانِ امروز، فرماندهان فردای کشورند و مهر، آغاز دوباره امید است و هفته دفاع مقدس یادآور آن است که امید بر پایه استقامت و ایثار بنا می‌شود لذا رسالت همه ما این است که دو ارزش بنیادین علم و عزت را به دانش‌آموزان خود بیاموزیم.

امیری همچنین خطاب به فرهنگیان و خانواده‌ها گفت: برای شروع سال تحصیلی جدید، همه ما باید عهد ببندیم که صادقانه برای دانش‌آموزان کار کنیم، ارزش‌های شهدا را پاس بداریم و برای آینده‌ای روشن در این کشور تلاش کنیم و از آنجا که آموزش و پرورش زیربنای سرمایه اجتماعی هر کشوری است و آینده ایران اسلامی در گرو توجه همگانی به نظام تعلیم و تربیت است باید ذره ای عدول نکنیم.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد افزود: امیدواریم سال تحصیلی جدید سرآغازی برای موفقیت‌های علمی، آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان باشد و با همدلی اولیا، فرهنگیان و مسئولان، آینده‌ای پرافتخار برای ایران عزیز رقم زنیم.

گفتنی است؛ این مراسم با احسان عظیمی راد نماینده مجلس شورای اسلامی، محمدرضا قلندر شریف شهردار کلان شهر مشهد، مهدی برجی مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی، ابوالفضل بهشتی نماینده مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی، سرهنگ دهقان جانشین ناحیه مقاومت بسیج میثم، مهندس مشتاقیان مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد، شاهچراغی شهردار منطقه ۳، معینی فر شهردار منطقه ۴ و جمعی دیگر از مسئولین ارگان های اجرایی به میزبانی دبیرستان دخترانه «ذبیح‌اله هوشیار» برگزار شد.