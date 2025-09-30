نمایشگاه «اسوه بسیج» در آستانه اشرفیه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسیب محمدجانی صبح سه‌شنبه در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه «اسوه بسیج» در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور ۱۰ پایگاه مقاومت از حوزه‌های مختلف شهرستان شامل آستانه اشرفیه، بندر کیاشهر، دستک، کیسم و دهشال برگزار شده است.

وی افزود: پایگاه‌های مقاومت در قالب طرح «اسوه» با هدف معرفی رده برتر به سطح استان به رقابت پرداخته‌اند و ارزیابی این پایگاه‌ها توسط معاونت‌های تخصصی سپاه شهرستان انجام می‌شود.

سرهنگ محمدجانی تصریح کرد: شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی، جهادی و سازمانی در فرآیند داوری لحاظ می‌شود تا بهترین پایگاه‌ها به عنوان الگو معرفی شوند.

فرمانده سپاه آستانه اشرفیه با بیان اینکه پایگاه‌های مقاومت نقش مهمی در ارتقاء مشارکت اجتماعی و تقویت فرهنگ جهادی دارند، گفت: طرح «اسوه» زمینه‌ساز انتقال تجربیات موفق و ایجاد انگیزه در میان بسیجیان است.

وی در پایان افزود: این نمایشگاه به مدت سه روز با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان در حال برگزاری است و انتظار می‌رود تاثیر مثبتی در رشد و توسعه فعالیت‌های بسیج داشته باشد.