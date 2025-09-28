اسفندیاری: دفاع مقدس الگوی عبور از نبردهای نابرابر پیش از ظهور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی اسفندیاری شامگاه یکشنبه در جمع جوانان مشهدی با بیان اینکه تجربه هشت سال دفاع مقدس گنجی بی‌بدیل برای اداره نبردهای نابرابر پیش از ظهور امام عصر (عج) است، سه اصل آمادگی دائمی، پرداخت هزینه مقاومت و پایمردی واستقامت را رمز پیروزی ملت‌ها دانست.

عضو هیئت علمی مدرسه تخصصی امامت با بیان اینکه «دفاع مقدس با فرمان امام و حضور همه‌جانبه مردم رقم خورد» گفت: پایان جنگ تحمیلی بدون رضایت امام و جام زهر بود ولی دفاع مقدس با فرمان و رضایت امام و ولایت پذیری مردم رخ داد.

وی گفت: این حضور مردم در دوران دفاع مقدس بود که به امت‌های جهان آموخت می‌توانند با دست خالی مقابل کل استکبار بایستند و پیروز شوند. با این تجربه امروز می‌توانیم با جرأت ادعا کنیم امام زمان (عج) می‌تواند با ۳۱۳ نفر کل جهان را بگیرد.

اسفندیاری با اشاره به جنگ‌های معاصر از جمله مقاومت یمن و حزب‌الله لبنان افزود: در جنگ ۴۰ روزه آمریکا و متحدانش علیه یمن، رئیس‌جمهور آمریکا پیش از سفر به عربستان با واسطه‌گری کشورهای عربی به آتش‌بس با یمنی‌ها تن داد، در حالی که یمنی‌های پابرهنه با سنگ مقابل سربازان مسلح عربستان ایستاده‌اند. حزب‌الله لبنان نیز در دو هفته، با وجود شهادت و زخمی شدن سرانش از جمله دبیرکل و فرماندهان بزرگش ساختار خود را بازسازی کرد، تا جایی که موشک‌های حزب‌الله، رژیم اسرائیل را مجبور به عقب‌نشینی و درخواست آتش‌بس کرد، امری که در جهان بی‌سابقه است.

این راوی دفاع مقدس با مقایسه این تجارب با عملیات کربلای ۵ تصریح کرد: در کربلای ۵ دیدیم این عملیاتِ موفق فقط ۱۴ روز بعد از کربلای ۴ در حالی رخ داد که فرماندهان زیادی به شهادت رسیده بودند. همان تجربه را امروز در غافلگیری قبل از عید غدیر دیدیم؛ ۴۰ سردار ایران شهید شدند ولی دشمن مجبور شد ظرف ۱۲ روز به درخواست آتش‌بس روی آورد. این‌ها گنج‌های دفاع مقدس است که باید برای نبردهای پیش ازظهور ما را آماده کند.

وی سپس به «سه ویژگی حیاتی» گنج دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: دشمن همیشه برای شما نقشه دارد و در حال مذاکره نیز به شما امان نمی‌دهد؛ انتظار یعنی آماده‌باش دائمی.

اسفندیاری بیان کرد: مقاومت هزینه دارد؛ دفاع مقدس با ۲۳۰ هزار شهید، دفاع از حرم با دوهزار شهید و در جنگ تحمیلی ۱۲ روز حدود ۱۱۰۰ شهید. بله مقاومت هزینه دارد اما این هزینه به عزت و پیروزی و سربلندی می‌ارزد.

عضو هیئت علمی مدرسه تخصصی امامت گفت: استقامت و پایمردی بر آرمانها شرط پیروزی، صبر و پایداری است؛ نبرد با «سفیانی» پیش از ظهور قطعی است و فاصله ی آن تا ظهور را باید با همین استقامت اداره کرد.

وی با اشاره به محاسبه‌های روایتی آخرالزمان یادآور شد: سفیانی و یمانی در نیمه رجب ظهور می‌کنند و تا ماه رمضان که ندای ظهور شنیده می‌شود، این فاصله زمانی نیاز به اداره جنگ نابرابر توسط منتظرین دارد، و اینجاست که گنج دفاع مقدس به کمک می آید و راه مقاومت و پیروزی را به ما می‌آموزد.

اسفندیاری با ذکر خاطره‌ای از نبرد و جانبازی شهدا در دوران دفاع مقدس، صحنه‌های فداکاری رزمندگان را «نماد انتظار واقعی» دانست و اظهار کرد: کارزار آخرالزمان میدان سخت‌تری از میدان‌های گذشته است؛ دعا کنیم و از شهدا مدد بخواهیم تا شرمنده شهدا نشویم و آماده‌ترین نسل برای یاری امام زمان (عج) باشیم.