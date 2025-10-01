به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در مراسم تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدا اظهار کرد: از برگزاری کنگره ۱۸ هزار شهید دوران دفاع مقدس خراسان رضوی خرسندیم. این کنگره کاری ارزشمند، شایسته و متفاوت از تمامی مراسم‌های پیشین بوده و از همه مسئولان و دست‌اندرکاران که با تلاش و همت بلند، زمینه برگزاری اجلاسیه‌ای در شأن خراسان رضوی و حرم مطهر امام رضا(ع) و شهدای عزیز را فراهم کردند، قدردانی می‌کنم.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس صرفاً یک جنگ نظامی نبود بلکه یک «دوره تمدنی» محسوب می‌شود، افزود: این رخداد عظیم هویت اسلامی و ایران اسلامی را در برابر تهدیدهای نظامی، فرهنگی و سیاسی تثبیت کرد. در هشت سال دفاع مقدس، ملت ایران نشان دادند ایمان، انسجام ملی و اعتقاد به ارزش‌های الهی می‌تواند در مقابل ماشین عظیم جنگی دشمن ایستادگی کند. خراسان بزرگ، به‌واسطه جایگاه ممتاز مذهبی و فرهنگی، نقش بی‌بدیل در این مقاومت داشت. حضور ۲۳ هزار شهید از خراسان و ۱۸ هزار شهید از خراسان رضوی، گواه این نقش‌آفرینی تاریخی است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: پیشکسوتان دفاع مقدس نه فقط حافظان تاریخ، بلکه الگوهای زنده ایثارگری، مقاومت و وفاداری هستند. پیشکسوتان دفاع مقدس باید پیام صلح، ایستادگی و همبستگی را به نسل‌های آینده منتقل کنند، به‌ویژه در شرایطی که دشمنان با شیوه‌های اقتصادی، فرهنگی و روانی درصدد تضعیف روحیه ملی و تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی هستند.

وی با اشاره به تشکیل انجمن‌های مختلف پیشکسوتان دفاع مقدس در استان، تأسیس مراکز فرهنگی، موزه دفاع مقدس و برگزاری کنگره بزرگ شهدا عنوان کرد: مسئولیت انتقال صحیح این تاریخ به جوانان امروز و حفظ ارزش‌ها بسیار سنگین است. با توجه به تحولات جهانی و مدل‌های نوین دشمن در عرصه رسانه و فرهنگ، بصیرت و حفظ مسیر هویت اسلامی و ملی بیش از پیش ضرورت دارد.

استاندار خراسان رضوی خطاب به پیشکسوتان دفاع مقدس گفت: شما به‌عنوان چهره‌های شناخته‌شده و مورد احترام مردم، باید حتی در حوزه توسعه اقتصادی استان نقش مؤثر ایفا کنید. تجربیات ارزشمندتان در مدیریت بحران، روحیه ایثار و فداکاری می‌تواند به‌عنوان مشاوره و الگوی اخلاقی و اجرایی در بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. با وجود همه مشکلات، امیدواریم با اتکا به روحیه دفاع مقدس و تجربه شما عزیزان، کشور در مسیر پیشرفت پایدار حرکت کند.

مظفری با بیان اینکه ما به آینده‌ای روشن همراه با امنیت، عدالت و آرامش برای همگان باور داریم، خاطرنشان کرد: ما امروز مسئولیم میراث‌دار واقعی ارزش‌های دفاع مقدس باشیم؛ میراثی که نه صرفاً در قاب خاطره، بلکه در متن زندگی روزمره و سیاست‌گذاری‌های کلان جاری باشد.