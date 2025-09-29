غفوری نژاد: امروز جهاد علمی پیگیری همان فرهنگ مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد غفوری‌نژاد عصر دوشنبه در برنامه رادیویی «شب چراغ» با اشاره به سیاست‌های صریح رهبر معظم انقلاب در حمایت از حرکت علمی کشور، اظهار کرد: مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند که تا نفس دارم از حرکت علمی رو به جلو کشور دست بر نخواهم داشت و حمایت می‌کنم. تشکیل معاونت علمی ریاست جمهوری و حمایت گسترده از نخبگان، از نمونه‌های عملی این رویکرد است. نتیجه این سیاست‌ها، ارتقای جمهوری اسلامی ایران به جایگاه برتر جهان در حوزه‌های متنوع از جمله فناوری هسته‌ای، نانو، هوافضا و پزشکی بوده است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات خراسان رضوی با پیوند دادن آغاز سال تحصیلی به هفته دفاع مقدس، گفت: همان‌گونه که در میدان نبرد به دفاع مقدس پرداختیم، امروز جهاد علمی پیگیری همان فرهنگ مقاومت است. انرژی هسته‌ای یکی از عرصه‌های حیاتی آینده بشر است که در تولید برق، کشاورزی، پزشکی و صنایع پیشرفته کارکردهای حیاتی دارد و دشمنان به خوبی آگاهند که پیشرفت علمی جمهوری اسلامی ضریب اقتدار ملی را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به کاربردهای صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای و مخالفت رهبر انقلاب با ساخت سلاح اتمی، افزود: مخالفت غرب با برنامه هسته‌ای ایران، نه به دلیل بمب؛ بلکه برای جلوگیری از پیشرفت علمی و حفظ سلطه اقتصادی است. بیش از صد کاربرد مثبت فناوری هسته‌ای در زندگی مدرن، از درمان سرطان‌ها تا توسعه کشاورزی، کشور را در مسیر خودکفایی و قدرت پایدار قرار می‌دهد.

غفوری نژاد با استناد به آیات قرآن، مذاکره با دشمنانی که بارها عهدشکنی کرده‌اند را بی‌فایده و زیانبار دانست و گفت: قرآن کریم به صراحت ارتباط دوستانه با کفار حربی را نفی می‌کند. مذاکره با کسانی که بارها زیر میز زده‌اند، نقض راهبرد قرآنی است و جز تضعیف موضع کشور نتیجه‌ای نخواهد داشت.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات خراسان رضوی ضعف ایمان برخی جریان‌های سیاسی را عامل تمایل به مذاکره با آمریکا عنوان کرد و تأکید کرد: جمهوری اسلامی مسیر گفت‌وگو با کشورهای جهان را جز رژیم نامشروع صهیونیستی مسدود نکرده است، اما عقل حکم می‌کند که با طرف بی‌وفا و مهاجم بار دیگر مذاکره نکنیم.

وی در بخش سوم بحث به نقش اساسی اتحاد و همدلی در پایداری ایران قوی پرداخت و بیان کرد: سه کلید واژه دانش هسته ای، هوشیاری در مذاکره و برخورد با دشمن همچنین اتحاد و همدلی ملی از اساسی ترین شاخص های ایران قوی است.