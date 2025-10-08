سرگرد پاسدار جواد یوسفعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح «مهتا» (مهارت تا اشتغال) خبر داد و اظهار کرد: این طرح که با هدف توانمندسازی سربازان وظیفه برای ورود به بازار کار پس از پایان خدمت تدوین شده است، حاصل تفاهمنامه میان ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان امور جوانان ریاست جمهوری است.
مدیر مرکز مهارتآموزی کارکنان وظیفه سپاه امام رضا(ع) در تشریح جزئیات طرح «مهتا» (مهارت تا اشتغال) افزود: این طرح با هدف آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار به سربازان وظیفه در طول دوره خدمت یک و نیم تا دو ساله آنها منعقد شده تا بستر پذیرش و ظرفیت اجتماعی پایدار برای اشتغال آنان فراهم گردد.
وی افزود: تفاهمنامهای میان سردار زادکمند (مسئول مربوطه در نیروهای مسلح) و سازمان امور جوانان ریاست جمهوری منعقد شده که بر اساس آن، تسهیلات و حمایتهای مالی لازم از کارگاهها و کارفرمایان در استانها برای جذب این نیروهای آموزشدیده صورت پذیرد تا در نهایت، به اشتغال پایدار جوانان منتهی شود.
مدیر مرکز مهارتآموزی سپاه امام رضا (ع) تأکید کرد: در این طرح، قبل از ورود به مهارتآموزی، فرآیند پایش اولیه برای کشف علاقهمندی سربازان انجام میشود و در طول دوره خدمت، این علاقه به مرحله رشد میرسد. سپس در بازه خدمت، افراد به معاونتهایی معرفی میشوند که بتوانند از مهارت کسب شده استفاده کنند.
وی با اشاره به تنوع مهارتها، بیان کرد که بیش از ۲۰ عنوان مهارت در سطح کشوری تعریف شده است و در استان خراسان رضوی، با راهاندازی مهارتهایی نظیر زنبورداری، تعداد عناوین مهارت به ۲۷ مورد افزایش یافته است. به سربازان پس از اتمام دوره، گواهی رسمی و مدارک علمی معتبر اعطا میشود تا بتوانند از تسهیلات حمایتی دستگاهها استفاده نمایند.
ضرورت مهارتآموزی در دوره خدمت
یوسفعلیزاده در خصوص فلسفه این طرح، به دغدغههای معیشتی و تامین معاش زندگی جوانان اشاره کرد و گفت: چرا زمان خدمت فقط باید صرف نگهبانی باشد؟ باید مهارتی را یاد بگیرد که در زندگیاش به کار آید و تسهیلکننده گرفتاریهای مختلف زندگیاش باشد.
مدیر مرکز مهارتآموزی کارکنان وظیفه سپاه امام رضا(ع) افزود: این طرح که در ابتدا با بودجه داخلی سپاه راهاندازی شد، اکنون پنج تا شش سال است که ادامه دارد و بازخوردهای مثبتی در جامعه داشته است. او به نمونههایی از سربازان اشاره کرد که پس از آموزش، خود کارگاهدار شده و به درآمدزایی رسیدهاند.
وی به همکاری گسترده دستگاهها در اجرای طرح «مهتا» اشاره کرد و گفت: سازمانهایی چون فنی و حرفهای، هلال احمر، جهاد دانشگاهی، جهاد کشاورزی، شهرکهای صنعتی و مجتمعهای آموزشی نیز در این مسیر همکاری و تعامل لازم را دارند.
