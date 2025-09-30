به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا در واکنش به آنچه کاراکاس آن را افزایش اقدامات خصمانه آمریکا علیه ونزوئلا توصیف کرده، وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.

دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهوری ونزوئلا پیش‌تر روز دوشنبه اعلام کرد که مادورو فرمانی را امضا کرده که به وی اجازه می‌دهد در صورت هرگونه حمله احتمالی آمریکا به «میهن ما»، درباره مسائل دفاعی و امنیت ملی دست به اقدام بزند.

این فرمان به مادورو اختیار می‌دهد تا نیروهای مسلح را در سراسر کشور بسیج و کنترل ارتش را بر خدمات عمومی و صنعت نفت اعمال کند.

دولت ونزوئلا پس از استقرار گسترده نظامی آمریکا در نزدیکی سواحل این کشور، نیروهای دفاعی خود را در حالت آماده‌باش قرار داده است.

ایالات متحده ۸ ناو جنگی و یک زیردریایی هسته‌ای را در جنوب کارائیب مستقر کرده و مدعی است این اقدام با هدف مقابله با عملیات قاچاق مواد مخدر صورت گرفته است.

اما کاراکاس این استقرار را یک تحریک آشکار می‌داند که هدف اصلی آن، افزایش فشار بر دولت مادورو و تلاش برای تغییر نظام سیاسی ونزوئلا است.

در هفته‌های اخیر، نیروهای آمریکایی بدون ارائه هیچ شواهدی دست‌کم سه کشتی را در کارائیب به اتهام قاچاق مواد مخدر هدف حمله قرار دادند.

این سلسله عملیات منجر به کشته شدن ۱۴ نفر شد، اقدامی که کارشناسان سازمان ملل متحد از آن به‌عنوان نمونه‌هایی از «اعدام فراقضایی» یاد کرده و آن را مورد انتقاد قرار دادند.