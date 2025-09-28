به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه آمریکا در وبگاه خود ویدیو جدیدی منتشر کرد که در آن درباره ونزوئلا دروغ می‌گوید و استقرار نظامی خود در کارائیب را توجیه می‌کند؛ اقدامی که توسط دولت نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در نشست عمومی اخیر سازمان ملل به عنوان یک تهدید غیرقانونی و نقض منشور سازمان ملل و قوانین خود ایالات متحده محکوم شد.

در این ویدیو، واشنگتن می گوید که مبارزه این کشور علیه قاچاق مواد مخدر است، اما در واقع با هدف تحریک و تغییر حکومت منتخب و قانونی کاراکاس است، همانطور که در سایر کشورهای جهان نیز چنین بوده است. روایتی دروغین برای توجیه تجاوزگری آمریکا.

در ۲۷ سال گذشته، ونزوئلا نه در گزارش‌های سازمان ملل و نه در گزارش‌های اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) به عنوان مسیری برای قاچاق مواد مخدر نبوده است، چه برسد به اینکه به عنوان تولیدکننده مواد مخدر مطرح باشد.

مبارزه با قاچاق مواد مخدر یکی از پروژه‌های شاخص ونزوئلا بوده است. از زمانی که هوگو چاوز (رئیس جمهور فقید ونزوئلا) مقام آژانس مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده را در سال ۲۰۰۵ اخراج کرد، نیروهای امنیتی کاراکاس بیش از ۲۰۰ تن مواد مخدر را توقیف کرده‌اند.

نیروهای مسلح ملی بولیواری در سراسر این کشور مستقر شده‌اند و نسبت به هرگونه حمله‌ای هوشیار هستند. در صورت حمله ایالات متحده به ونزوئلا، دستور مقابله و دفاع داده شده است.