به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، روز شنبه با ایوان ادواردو گیل پینتو وزیر امور خارجه ونزوئلا دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار دو طرف با ابراز خشنودی از روابط پایدار و حسنه دو کشور، بر عزم مشترک رهبران دو ملت برای تقویت روابط در همه زمینهها تاکید کردند.
طرفین همچنین با مرور تحولات منطقهای از جمله در حوزه کارائیب و غرب آسیا، نسبت به خطرات مترتب بر ترویج یکجانبهگرایی و قانونشکنی توسط آمریکا و برخی متحدین آن هشدار داده و ضرورت مسئولیتپذیری همه دولتها برای صیانت از اصول و اهداف منشور ملل متحد و حاکمیت قانون را متذکر شدند.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سیاست مداخلهجویانه آمریکا در منطقه کارائیب، تهدید علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا را محکوم و با مردم و دولت ونزوئلا ابراز همبستگی کرد.
وزیر امور خارجه ونزوئلا با تاکید بر حق همه کشورهای عضو معاهده منع اشاعه برای بهرهمندی از انرژی هستهای صلحآمیز، فشارها و تهدیدهای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی علیه ایران را محکوم کرد و سو استفاده ابزاری از شورای امنیت جهت اعمال فشار علیه ایران را ضربهای مهلک به اعتبار و جایگاه سازمان ملل توصیف نمود.
دو وزیر همچنین با محکومکردن شدید نسلکشی و کشتار در غزه که با همدستی و مشارکت مستقیم آمریکا ادامه دارد، بیکیفرمانی رژیم صهیونیستی را تهدیدی فوری برای صلح و امنیت بینالمللی دانسته و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف نسلکشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران و حامیان آنها شدند.
نظر شما