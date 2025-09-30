به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره مباشر، گروهی متشکل از ۴۸ ورزشکار، عمدتاً فوتبالیست‌های حرفه‌ای، از جمله ستارگانی همچون پل پوگبا، حکیم زیاش و انور الغازی، ابتکاری را با عنوان «ورزشکاران برای صلح» راه‌اندازی کردند و طی آن خواستار تعلیق کامل مشارکت اسرائیل در مسابقات اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) شدند.

این درخواست در واکنش به ادامه جنگ و «نسل‌کشی علیه غیرنظامیان در نوار غزه» مطرح شد.

در بیانیه رسمی این ابتکار عمل آمده است: ورزش باید به اصول عدالت و انسانیت پایبند بماند و نمی‌تواند در برابر جنایات علیه غیرنظامیان در غزه سکوت اختیار کند.

حفیظ دراجی، گزارشگر مشهور الجزیره در گفت وگو با برنامه «المسائیه» (شبانگاهی) این شبکه، این حرکت را «نخستین گام سازمان‌یافته و جمعی» برای کنار گذاشتن اسرائیل از مسابقات اروپایی و سپس جهانی به مانند همان اقدامی دانست که علیه روسیه پس از حمله به اوکراین صورت گرفت.

وی گفت که هدف این ابتکار، محروم کردن باشگاه‌ها و تیم اسرائیل از حضور در رقابت‌های اروپایی و مقدماتی جام جهانی است و افزود: این اقدام بخشی از زنجیره فشارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر اسرائیل خواهد بود.