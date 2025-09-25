  1. بین الملل
موافقت اکثر اعضای کمیته اجرایی «یوفا» با تعلیق رژیم صهیونیستی

اکثر اعضای کمیته اجرایی اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) از تعلیق رژیم صهیونیستی حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه «تایمز» به نقل از برخی منابع از حمایت اکثر اعضای کمیته اجرایی اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) از تعلیق رژیم صهیونیستی خبر داد.

روزنامه تایمز در ادامه گزارش خود افزود: حمایت از تعلیق اسرائیل در یوفا پس از آن صورت گرفت که کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد به این نتیجه رسید که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است.

موضوع تعلیق فوتبال رژیم صهیونیستی این روزها در اروپا به مسئله اول ورزشی تبدیل شده است.

رسانه ها روز گذشته از برگزاری جلسه دبیران کل یوفا فردا به میزبانی شهر ماربلا اسپانیا با موضوع اسرائیل به‌عنوان محور اصلی خبر دادند.

این برای نخستین بار در تاریخ یوفا است که درباره تعلیق فوتبال رژیم صهیونیستی صحبت شده است.

