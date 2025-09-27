اردوغان: بیمارستانهایمان را به روی مجروحان غزه گشودیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت: شکل گیری شورای امنیت و سازمان های بین المللی با هدف ممانعت از بروز درگیری ها بود اما هم اکنون خود به بخشی از مشکل تبدیل شده اند.

وی افزود: مادامی که منطقه ما شاهد تنش و درگیری است ما نمی توانیم امنیت و رفاه داشته باشیم.

رئیس جمهور ترکیه گفت: ما تلاش می کنیم که صلح و ثبات در منطقه برقرار شود و آتش ها در منطقه خاموش شود ما به دنبال بهره برداری از بی ثباتی یا فرصت طلبی از دردهای دیگران نیستیم.

وی بیان کرد: نتانیاهو و دارودسته جنایتکارش غیرنظامیان را در غزه با انواع سلاح های پیشرفته هدف قرار می دهند و گرسنگی به سلاحی جنگی تبدیل شده است.

اردوغان گفت: ما بیمارستانهایمان را به روی مجروحان غزه گشودیم. ما هر آنچه می توانیم برای حمایت از فلسطینی ها و ساکنان غزه انجام می دهیم. درود خود را به شوالیه‌های امید در ناوگان صمود که از کشورهای مختلف جهان برای حمایت از غزه حرکت کرده‌اند، می‌فرستم.

رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد: پاکسازی نژادی از ابزارهای اشغالگران در غزه است و ساکنان غزه تاوان زیادی با جان خود داده و متحمل خسارات زیادی شده اند. نتانیاهو در سازمان ملل کسی را پیدا نکرد که به حرف‌هایش گوش دهد و خط اشغالگری، به ویژه پس از حمله به قطر، آشکار شد.

اردوغان گفت: آیا نمی‌توانستند کشور فلسطین را قبل از این حمله وحشیانه به غزه به رسمیت بشناسند؟ گامهای عملی باید برداشته شود و تحریم هایی علیه اسرائیل اعمال شود و از شرکت در رقابت های ورزشی منع شود. اسرائیل باید به خاطر ویرانی که در اراضی فلسطینی به بار آورده است، غرامت بپردازد.