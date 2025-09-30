به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، در نظرسنجی که روزنامه نیویورک تایمز انجام داده، میزان حمایت شهروندان آمریکایی از اسرائیل به ۳۴ درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که میزان حمایت آمریکایی ها از اسرائیل بلافاصله پس از حمله ۷ اکتبر، ۴۷ درصد ثبت شده بود.

کارشناسان این تغییر را ناشی از افزایش نگرانی‌ها درباره اوضاع انسانی در غزه و پیامدهای جنگ اخیر در منطقه می‌دانند و بر تأثیر آن بر سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا تأکید دارند.

این نظرسنجی بازتاب‌دهنده تغییر نگرش افکار عمومی آمریکا نسبت به اقدامات نظامی اسرائیل و فشارهای بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی برای یافتن راه‌حل عادلانه و جامع برای ایجاد صلح در مناطق اشغالی فلسطین است.

نظرسنجی نیویورک تایمز همچنین حکایت از آن دارد که در حال حاضر ۳۵ درصد از آمریکایی‌ها به نفع فلسطینیان موضع می‌گیرند؛ در حالی که این میزان پس از ۷ اکتبر تنها ۲۰ درصد بود.

براساس این نظرسنجی، «۴۰ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که اسرائیل عمداً غیرنظامیان را می‌کشد؛ در حالی که این رقم پس از ۷ اکتبر تنها حدود ۲۰ درصد بود.»

در پایان این نظرسنجی آمده است: اکثریت رأی‌دهندگان آمریکایی مخالف ارسال کمک‌های اقتصادی و نظامی اضافی به اسرائیل هستند.