پنجمین نشست هیات اجرایی مجمع شهرداران آسیایی در تهران و قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، گشتاسب مظفری با بیان این مطلب افزود: مجمع شهرداران آسیایی که به عنوان یک شبکه همکاری و ارتباطی بین شهرداران آسیایی در سال ۲۰۰۸ میلادی به ابتکار شهردار تهران پایه گذاری شد، هم اکنون به عنوان یک تشکل تخصصی پیشتاز در مناسبات بین المللی میان شهرهاست.

وی ادامه داد: این نهاد تخصصی از سال ۲۰۰۸ تاکنون موفق به برگزاری ۴ دوره اجلاس در شهرهای تهران، استانبول، بانکوک و هایکو شده و درحال حاضرپنجمین نشست هیات اجرایی این نهاد که متشکل از ۲۱ شهر آسیایی است، با حضور تعدادی از شهرداران و مقامات شهری و محلی، کارشناسان و صاحب نظران مدیریت شهری برگزار می شود.

معاون بین الملل مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران از برگزاری سه نشست تخصصی مدیریت شهری همزمان با این رویداد با محوریت : حمل و نقل و ترافیک در شهرهای آسیایی، گردشگری شهری در شهرهای آسیایی و فرهنگ شهرهای غرب آسیا و خاورمیانه خبرداد.

بر اساس گفته های نامبرده، سخنرانی شهردارتهران به عنوان بنیان گذار مجمع شهرداران آسیایی(AMF) و رییس سازمان شهرهای غرب آسیا و خاورمیانه (UCLG)، سخنرانی شهردارهایکو و رییس دوره ای مجمع شهرداران آسیایی(AMF)، و سخنرانی های دبیران کل مجمع شهرداران آسیایی و سازمان شهرهای متحد و دولت های محلی غرب آسیا و خاورمیانه (UCLG-MEWA) از برنامه های آیین گشایش این اجلاس خواهد بود و سه نشست تخصصی یاد شده نیز به طورهمزمان بعداز افتتاحیه، برگزار خواهد شد.

معاون بین الملل مرکز ارتباطات شهرداری تهران خاطرنشان کرد: ما برای شهرداران و مقامات شرکت کننده در پنجمین اجلاس شهرداران آسیایی، تورهای آموزشی برای بازدید از پروژه های مهم و بزرگ مدیریت شهری تهران و قزوین را طی مدت برگزاری اجلاس تدارک دیده ایم و دوکارگاه آموزشی همزمان نیز با حضور اساتید داخلی و خارجی و کارشناسان شهرهای شرکت کننده در زمینه های مربوط به حمل و نقل شهری پایدار و گردشگری شهری پیش بینی نموده ایم.

دکتر مظفری اضافه کرد: تا کنون حضور هیات های شهری از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، لبنان، چین، اردن، هند، تایلند، عراق، بنگلادش، افغانستان، پاکستان، فلسطین، ارمنستان و کره جنوبی تایید شده و روند ثبت نام هیات ها همچنان ادامه دارد.

گفتنی است،این رویداد بین المللی از ساعت ۹ صبح روز هشتم شهریور در تهران آغاز و ساعت ۷ بعد از ظهر روز نهم شهریور در قزوین به پایان خواهد رسید. تعدادی از از مقامات داخلی و خارجی در سطوح ملی ومحلی، تعدادی از سفرای کشورهای آسیایی مقیم تهران، برخی از روسا و نمایندگان سازمان های بین المللی مانند سازمان شهرهای متحد دولت های محلی(UCLG)، سازمان کلان شهرهای مهم جهان (METROPOLIS)، سازمان شهروندان جهانی(WCO)، سازمان شهرهای جاده ابریشم، گروه کشورهای اسلامی بزرگ در حال توسعه(D۸)، مرکز اسکان بشرسازمان ملل متحد(UNHABITAD)، مجمع شهرهای اسلامی و همچنین نمایندگان آژانس های وابسته به سازمان ملل متحد مستقر در شهرتهران، در مراسم افتتاح این اجلاس حضورخواهندداشت.