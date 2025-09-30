خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: رسانه‌ها می‌توانند مرز میان خبر و اسطوره را پررنگ کنند؛ آن‌ها با روایت درست، تصاویر زنده و داستان‌سرایی هنرمندانه، موفقیت‌های ورزشی و علمی را به داستان‌های ملی و فرهنگی بدل می‌کنند.

هر گزارش و هر تصویر، فرصتی است تا قهرمانان محلی به الگوهایی فراتر از ورزش تبدیل شوند و حس تعلق و غرور جمعی را در جامعه تقویت کنند. رسانه‌ها، با تمرکز بر فرهنگ، اخلاق و هویت محلی، نه تنها موفقیت فردی را ثبت می‌کنند، بلکه آن را به میراثی ماندگار برای نسل‌های آینده بدل می‌کنند.

هر روایت، داستانی از ایمان، تلاش و اخلاق پهلوانی را در ذهن مردم حک می‌کند و قهرمان را فراتر از ورزشکار، به الگویی زنده برای زندگی تبدیل می‌سازد.

هویت دوگانه؛ قهرمان محلی و ملی

مظاهر توفیقی، کارشناس ارتباطات و رسانه، در گفتگو با خبرنگار مهر، به نقش رسانه‌ها در معرفی قهرمانان ملی و اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی آن‌ها پرداخت و گفت: وقتی یک ورزشکار بختیاری روی سکوی قهرمانی جهانی می‌ایستد، او نه تنها نماینده ریشه‌های محلی خود است، بلکه نماینده همه ایرانیان نیز محسوب می‌شود.

توفیقی در ادامه با بیان اینکه رسانه‌ها با برجسته کردن این هویت دوگانه می‌توانند نشان دهند که تفاوت‌های فرهنگی نه مانع پیشرفت، بلکه منبع الهام و قدرت است، افزود: لحظه‌ای که قهرمان پرچم ایران را بالا می‌برد، هم فرهنگ محلی معرفی می‌شود و هم غرور ملی به اوج می‌رسد. این تصویر، پلی بین افتخار محلی و افتخار ملی ایجاد می‌کند.

توفیقی با بیان اینکه رسانه‌ها باید فرهنگ اقوام مختلف را در کنار موفقیت‌های ورزشی به تصویر بکشند، گفت: موسیقی، لباس محلی، آداب و رسوم و تاریخ هر منطقه می‌تواند همبستگی ملی را تقویت کند. معرفی این تنوع فرهنگی باعث می‌شود مردم با ابعاد مختلف فرهنگ ایران آشنا شوند و حس مشترک ایرانی بودن در جامعه پررنگ‌تر شود.

وی بیان کرد: نمادهایی مانند احترام به پرچم یا درج نام مقدس اهل بیت بر لباس ورزشکاران، پیام وحدت و تعلق به وطن را پررنگ‌تر می‌کند. این کار رسانه‌ها نه تنها اطلاع‌رسانی، بلکه ایجاد سرمایه اجتماعی است که پیوند فرهنگ و ورزش را در ذهن مردم محکم می‌کند.

غرور مشترک؛ پیروزی یک ورزشکار، پیروزی همه

این کارشناس رسانه و ارتباطات با اشاره به اینکه پیروزی یک ورزشکار بختیاری، پیروزی همه ایرانیان است، افزود: وقتی پرچم ایران بر سکوی جهانی به اهتزاز درمی‌آید، مردم فارغ از قومیت، احساس غرور مشترک می‌کنند.

وی توضیح داد: رسانه‌ها با نمایش شادی اقوام مختلف، این پیام وحدت را به زیباترین شکل منتقل می‌کنند و لحظه‌ای کوتاه را به سرمایه‌ای ماندگار برای فرهنگ ملی تبدیل می‌کنند. مردم با استقبال و حضور خود، نشان می‌دهند که موفقیت یک قهرمان، تجربه‌ای جمعی و ملی است و به همه یادآوری می‌کند که فرهنگ و ورزش دست در دست هم افتخار می‌آفرینند.

گفتمان مثبت؛ الگویی برای نسل جوان

توفیقی بیان کرد: موفقیت قهرمانان ملی تنها در مدال خلاصه نمی‌شود؛ منش، اخلاق است که آن‌ها را به اسطوره و الگو تبدیل می‌کند. روایت زندگی، تلاش و پشتکار کشتی‌گیران به نسل جوان نشان می‌دهد که با ایمان و تلاش می‌توان به افتخارات ملی دست یافت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه رسانه‌ها با برجسته کردن این قهرمانان، آن‌ها را الگوهای دست‌یافتنی و الهام‌بخش معرفی کرده و روح ملی را در نسل آینده تقویت می‌کنند، تصریح کرد: قهرمانانی که فرهنگ پهلوانی و اخلاق را با افتخار به نسل بعد منتقل می‌کنند، فراتر از ورزشکار، الگویی برای زندگی می‌شوند و درس‌های اخلاق و تواضع را در جامعه نهادینه می‌کنند.

رسانه‌ها؛ هنرمندان اجتماعی

توفیقی رسانه‌ها را هنرمندان اجتماعی نامید و گفت: آن‌ها با روایت موفقیت قهرمانان ملی و برجسته کردن فرهنگ اقوام مختلف، تصویری از همزیستی و همبستگی خلق می‌کنند.

وی در ادامه بیان کرد: آن‌ها روح قهرمانی را از گذشته به حال و آینده منتقل می‌کنند و موفقیت ورزشکاران را الگویی برای دیگر حوزه‌های ورزشی، علمی و فرهنگی قرار می‌دهند. تصویری که هر ایرانی را با افتخار، امید و تعلق به وطن پیوند می‌دهد.

به گفته توفیقی، رسانه‌ها با این روایت‌ها، شادی زودگذر را به فرآیندی طولانی‌مدت و ماندگار در جامعه تبدیل می‌کنند و فرهنگ ملی را در ذهن مردم زنده نگه می‌دارند.

پیروزی یک کشتی‌گیر بختیاری روی سکوی جهانی، فراتر از مدال و موفقیت فردی است؛ این لحظه فرصتی است تا رسانه‌ها قهرمانان محلی را به اسطوره‌های ملی تبدیل کنند و غرور و همبستگی ایرانیان را نمایش دهند.

اینجاست که رسانه، نه صرفاً یک ابزار اطلاع‌رسانی، بلکه هنرمندی اجتماعی است که از دل موفقیت‌ها، اسطوره می‌سازد و امید و همبستگی را در دل جامعه زنده نگه می‌دارد.