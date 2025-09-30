علیمحمدی:۵۷ زندانی مالی در ایلام از زندان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیمحمدی صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان‌های استان با حضور معاون قضایی رئیس سازمان زندان‌های کشور، اعضای شورای قضایی استان، فرماندهان نیروهای انتظامی و امنیتی و جمعی از مسئولان استانی با تقدیر از تلاش‌های دو ساله‌ی آقای اسکندری، مدیرکل پیشین زندان‌های استان، وی را مدیری اخلاق‌مدار، بی‌ریا و عملگرا توصیف کرد و از خدمات ارزشمند او در این حوزه قدردانی کرد.

همچنین ایشان ضمن خوشامدگویی به آقای شیرمحمدی به‌عنوان مدیرکل جدید زندان‌های استان، ابراز امیدواری کرد که مسیر ترسیم‌شده برای اصلاح، توانمندسازی و بازاجتماعی‌کردن زندانیان با قوت ادامه یابد. رئیس‌کل دادگستری استان ایلام در ادامه با اشاره به نقش حساس سازمان زندان‌ها در بازپروری و اصلاح افراد بزهکار، تأکید کرد: مدیریت زندان‌ها کاری تخصصی و چندبعدی است که نیازمند نگاه درمانی، مددکاری و آموزشی در کنار اعمال قانون است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته با کمک خیرین و انجمن‌های حمایت از زندانیان، ۱۵۷ زندانی جرایم مالی با بدهی بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان آزاد شدند، افزود: خیرین استان ایلام در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز زمینه آزادی ۵۷ زندانی مالی را با اختصاص حدود ۷ میلیارد تومان فراهم کردند.

علیمحمدی در پایان با تأکید بر لزوم صیانت از جایگاه و حیثیت قوه قضاییه، از همه مسئولان و نهادهای مردمی خواست همچون گذشته در حمایت از خانواده زندانیان و کمک به بازگشت آبرومندانه آنان به جامعه مشارکت فعال داشته باشند.

در ادامه این مراسم معاون قضایی، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان های کشور گفت: سازمان زندان ها تکمیل کننده حکم دادرسی دستگاه قضایی است و اجرای حکم حبس را بر عهده دارد.

حمید اسدی بیان داشت: سازمان زندان کار اصلاح و تربیت را انجام می دهد و موجب تأمین امنیت آن منطقه و موجب اجرای عدالت می شود.

وی گفت: کار زندانبانی بسیار سخت و سنگین است چرا که باعث صدمات روانی و جسمی به زندانبان می شود.