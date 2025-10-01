آزادی ۷۵ زندانی در قم به مناسبت میلاد امام حسن عسکری(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین آزادی جمعی از زندانیان استان قم به مناسبت سالروز میلاد یازدهمین پیشوای شیعیان، امام حسن عسکری علیه‌السلام برگزار شد و طی آن ۷۵ نفر از زندانیان با صدور دستور قضایی امکان بازگشت به آغوش خانواده‌های خود را یافتند.

این اقدام با حضور محمدمهدی رحیمی، معاون دادستان قم و جمعی از مسئولان قضایی در جریان بازدید از زندان‌های استان به مرحله اجرا درآمد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، آزادی این زندانیان با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و فراهم‌سازی زمینه بازپروری آنان در جامعه صورت گرفت.

مسئولان قضایی استان قم در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت زندانیان، بر لزوم بهره‌گیری از مناسبت‌های دینی برای ایجاد نشاط اجتماعی و بازگرداندن مجرمان توبه‌کرده به مسیر صحیح زندگی تأکید کردند.

آزادسازی زندانیان همواره از جمله رویکردهای مهم دستگاه قضایی در مناسبت‌های مذهبی به شمار می‌رود؛ اقدامی که نه تنها در کاهش فشارهای روانی خانواده‌های آنان اثرگذار است، بلکه فرصت بازسازی شخصیت و بازگشت به حیات سالم اجتماعی را برای زندانیان فراهم می‌آورد.

این اقدام در قم، علاوه بر تقویت فرهنگ دینی و اجتماعی، گامی مؤثر در جهت حمایت از خانواده‌ها و کاستن از آسیب‌های ناشی از حبس در جامعه محسوب می‌شود.