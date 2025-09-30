مراحل درمان حادثه دیدگان اتوبوس در حال انجام است؛ اسامی فوت شدگان

به گزارش خبرنگار مهر، کارن یحیایی صبح سه شنبه با حضور در مرکز درمانی کوثر با بیان اینکه ساعت ۷:۴۰ صبح سه‌شنبه، برخورد اتوبوس و دو تریلی در محور سمنان - سرخه به اورژانس اطلاع داده شد، ابزار داشت: پنج آمبولانس، یک بالگرد و اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه حادثه کیلومتر شش جاده سمنان- سرخه به وقوع پیوست، افزود: تریلی دچار حادثه شده بود که اتوبوس با آن برخورد و از مسیر منحرف و واژگون شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه اتوبوس از نوع شهری و حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه بوده است، ابراز داشت: متاسفانه دو نفر دانشجو بر اثر شدت حادثه در دم جان باختند.

یحیایی با بیان اینکه این اتوبوس دارای ۱۳ دانشجو و یک راننده بود، تصریح کرد: ۱۲ سرنشین مابقی دچار مصدومیت شدید شدند.

وی با بیان اینکه مصدومان به بیمارستان کوثر سمنان انتقال یافتند، افزود: مراحل درمان حادثه دیدگان اتوبوس دانشجویان سمنان در حال انجام است.

به گزارش مهر، در این حادثه متأسفانه دو خانم به نام «نرگس فتحی نژاد» (۲۰ ساله) و «سیده زینب شانی» (۲۵ ساله) در صحنه جان خود را از دست دادند.

حادثه ۱۱ خانم مصدوم با میانگین سنی ۲۱ سال داشته و یک نفر آقا نیز که راننده ۳۲ ساله بوده در این حادثه مصدوم شده است.