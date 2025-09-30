هر هنری که در خدمت آرمان الهی قرار گیرد، خودش مقدس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی سرود «آوای آدینه» با همکاری مرکز ارتباطات و رسانه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و دفتر امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ، در محورهای نماز جمعه و آثار آن، ایران همدل، محور مقاومت و سبک زندگی ایرانی – اسلامی، پیش از ظهر سهشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ۹ دی شهر هشتگرد برگزار شد.
حجتالاسلام حاج علیاکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، در سخنانی با خیرمقدم به خانوادههای معظم شهدا و شرکتکنندگان گفت: عطر صبح بهار را میتوان با حضور گلهای ایران عزیز، نوجوانان باصفا، متدین و هنرمند، از اقصی نقاط میهن اسلامی استشمام کرد. این نوجوانان همراه با مربیان و سرگروههای خود لبیک گفتند به کاری بسیار ارزشمند، سرود برای یاد خدا و نماز جمعه. این سومین سال برگزاری جشنواره است و باعث خوشحالی همه ما است.
وی ضمن قدردانی از دستاندرکاران برگزاری، عنایت ویژه نماینده مقام معظم رهبری در استان و داوران جشنواره، افزود: شرکت بیش از ۵۰۰ گروه سرودی در این رویداد اتفاق مبارکی است و امیدواریم آثار تولید شده ماندگار و اثرگذار و مورد استفاده قرار گیرد.
حجت الاسلام حاج علیاکبری هنر سرود را هنری ترکیبی از جمع، هماهنگی، آوا و صدا در قالب شعر دانست و گفت: این کار خیلی بزرگی است که هنرمندان نوجوان با منادیان نماز جمعه همراه شدهاند و مخاطب اصلی آن نوجوانان هستند. هر هنری که در خدمت عالم معنا و ملکوت و آرمانهای الهی قرار گیرد، سفرهای پاکیزه و گوارا برای همه مردم میشود و خودش قداست پیدا میکند. شعر و سرود وقتی با عالم معنا و ملکوت گره میخورد، شعر و سرود قدسی و ملکوتی میشود.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره استاد فرشچیان گفت: هنر استاد فرشچیان قدسی، ملکوتی و متعهد بود و برای ترویج زیباییها و مکارم اخلاقی تلاش کرد.
وی یاد خدا را اصل همه فضیلتها و منبع همه فیوضات و الطاف الهی دانست و افزود: فرصتی که خدا به ما داده باید قدر دانسته شود؛ اینکه خدای متعال به ما اجازه داده به یادش باشیم و همه عالم را محیط ذکر خود قرار داده، نشانهها و آیههایی برای یاد خدا هستند. به یاد خدا بودن یعنی به یاد همه زیباییها، کمال، علم، حقیقت، قدرت و عظمت بودن.
حجت الاسلام حاج علیاکبری در ادامه توضیح داد: یاد خدا وقتی جمعی باشد، شیرینی و برکتش بیشتر است. مسجد محل اجتماع مردم و مومنین برای یاد خداست. جمع شدن مردم در نماز جماعت، فرصتی است برای اتحاد دلها و ساماندهی مومنین برای کارهای نیک. حضرت حق فرصت نماز جمعه را داده و روز جمعه سفره رنگارنگی برای مومنین گسترانده است. لحظه حرکت مومنین به سوی نماز جمعه مغفرت خداوند شامل حالشان میشود، فرشتگان از آنها استقبال میکنند و نامشان برای شرکت در نماز و یاد خدا نوشته میشود.
وی ادامه داد: زمانی که مومنین در صف نماز جمعه مینشینند، احساس تنهایی نمیکنند و در کنار جماعتی از مومنین قرار دارند که نسبت به هم احساس خوبی دارند و خیرخواه و حامی یکدیگر هستند. امام جمعه خطبه میخواند و سفره فیض الهی گشوده میشود. در ملکوت نیز نماز جمعهای برپا میشود به امامت حضرت جبرئیل (ع) و بارش لطف، عنایت و مغفرت الهی شامل حال مومنین میشود.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور افزود: پاداشی از حج و عمره برای کسانی که در نماز جمعه شرکت میکنند ثبت میشود. جمال، جلال و شکوه مومنین شرکتکننده در نماز جمعه به رخ دشمنان کشیده میشود و صف متحد زیر پرچم ولایت در برابر لشکر کفر و شیطان صفآرایی میکنند، که باعث امید، نشاط و احساس خوب در جامعه مومنین میشود.
در این مراسم، حجتالاسلام مختاری و امام جمعه ساوجبلاغ و دبیر اختتامیه سومین جشنواره سرود آوای آدینه با بیان اینکه مجموعه نهاد امامت جمعه رویداد ملی «سرود آدینه» را مرهون نگاه ممتاز حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری است اظهار کرد: در سومین دوره ۵۲۹ گروه سرودی از ۲۸ استان کشور ثبت کردند. این آمار بیانگر گستره ملی و فراگیر بودن جشنواره است، به گونه ای که تقریباً از تمامی استان ها نمایندگانی حضور داشتند و در نهایت ۳۵ گروه به مرحله نهایی راه پیدا کردند.
