  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵

انجام دومین پرواز پهپادی بارورسازی ابرها درحوضه آبریز زاینده رود

انجام دومین پرواز پهپادی بارورسازی ابرها درحوضه آبریز زاینده رود

دومین پرواز عملیات بارورسازی ابرها با استفاده از پهپاد، امروز چهارشنبه ۱۹ آذر در منطقه عملیاتی جنوب‌غرب حوضه آبریز زاینده‌رود انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، این عملیات با هدف تقویت سیستم‌های بارشی و افزایش بارش در استان چهارمحال و بختیاری توسط سازمان فناوری‌های نوین آب‌های جوی به اجرا درآمد.

به گفته مسئولان این سازمان، استفاده از پهپادها در فرآیند بارورسازی ابرها موجب افزایش سرعت، دقت و کارایی عملیات شده و امکان پوشش مؤثرتر مناطق هدف را فراهم می‌کند.

این گزارش می‌افزاید، عملیات بارورسازی ابرها در سال آبی جاری از ۱۰ آبان آغاز شده و تاکنون با ورود سامانه‌های بارشی، در چندین حوضه آبریز اجرا شده است.

به گفته محمدمهدی جوادیان‌زاده، رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی، پروژه بارورسازی ابرها با تکیه بر توان داخلی، استفاده از پهپادهای پیشرفته و تولید داخلی مواد بارورساز دنبال می‌شود و به‌عنوان یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین روش‌های استحصال آب در مناطقی که سامانه‌های بارشی مستعد داشته باشند، اجرایی می‌شود و تا ۲۰ درصد افزایش بارش‌های طبیعی را فراهم خواهد کرد.

کد خبر 6684475
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها