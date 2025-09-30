اردوی جهادی پزشکی در شهرستان گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر بحرانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: به همین مناسبت اردوی جهادی ۲ روزه با حضور متخصصین کودکان، گوش و حلق و بینی، پوست و مو، زنان و پزشک عمومی، دندانپزشک و مشاوره تغذیه برگزار شد و خدمات رایگان سلامت به مراجعین ارائه شد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه بیان کرد: با توجه به فعالیت دولت وفاق ملی و مشکلاتی که سر راه دارد، ما هم میتوانیم با برگزاری چنین اردوهای قدمی در رفع این مشکلات و کمک به دولت برداریم، این کارها مشکلات مردم را بهصورت اساسی حل نمیکند ولی این قبیل اقدامت بهنوعی جهاد در راه خدا است.
مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان گناوه نیز اظهار کرد: در این اردوی جهادی که با همت شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه، بیمارستان امیرالمؤمنین (ع)، کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان گناوه و پایگاههای بسیج برگزار شد، ۱۶۳ خدمت تخصصی، عمومی، مشاورهای و دارویی جهت اهالی روستای چهار روستایی و روستاهای تابعه ارائه شد.
سید مجید موسوی بابیان اینکه گاهی افرادی هستند که تنها فرصت دسترسی به متخصص مورد نیازشان در این اردوهای جهادی فراهم میشود ابراز امیدواری کرد: با برگزاری این اردوها بتوانیم گام مؤثری در برقراری عدالت در سلامت که یکی از مهمترین اهداف نظام سلامت است برداریم.
