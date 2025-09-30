کلثوم اکبری به ۱۰ بار قصاص نفس محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده کلثوم اکبری گفت: پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تشکیل شده و متهمه در خصوص قتل عمد چند فقره از قربانیان مسلمان و شروع به قتل عمدی محاکمه شد. بر اساس حکم صادره، برای مباشرت در قتل عمدی ۱۰ فقره قصاص نفس به نفع اولیای دم تعیین شده است.

وی افزود: در خصوص قتل مرحوم محمدعلی حدادی، همه ورثه تقاضای دیه کرده‌اند و سایر اولیای دم در صورت تمایل می‌توانند از دیه برخوردار شوند. همچنین برای اولیای دم مرحوم احمد عمرانی، با توجه به گذشت، قرار موقفی صادر شده است. متهم نیز ۱۰ سال حبس برای اتهام شروع به قتل آقای مسیح نعمتی دریافت کرده که ایام بازداشت قبلی جزو حکم لحاظ شده است.همچنین یکی دیگر از اولیای دم مرحوم میراحمد عمرانی، یعنی آقای سید حسین عمرانی، با توجه به گذشتی که داشته، مستند به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به وی قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. این آخرین وضعیتی است که در خصوص این پرونده وجود دارد.

وی گفت: در مورد اعتراض خانواده‌ها یا به اصطلاح تأیید حکم برای اینکه به مرحله بعدی برود، چون خود متهم هم می‌تواند اعتراض کند، ۲۰ روز فرصت برای اعتراض وجود دارد که اعتراضشان در دیوان عالی کشور رسیدگی شود بعد از رسیدگی در دیوان عالی کشور و قطعیت رأی، ان‌شاءالله اطلاع‌رسانی کامل صورت خواهد گرفت.

لازم به ذکر است کلثوم اکبری در شهریور ماه ۱۴۰۲ به ظن دست داشتن در مرگ همسر ۸۲ ساله خود بازداشت می‌شود. او پس از دستگیری به قتل ۱۰ شوهر دیگر خود طی ۲۰ سال اعتراف می‌کند.