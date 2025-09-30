اورژانس دزفول در یک سال گذشته به بیش از ۳ هزار مأموریت قلبی اعزام شد

رضا معمارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز جهانی قلب، اظهار کرد: از مجموع سه‌هزار و ۱۵ مأموریت قلبی سال گذشته، بیش از ۲۳۵ مورد مربوط به ایست قلبی-تنفسی و بقیه موارد مربوط به سایر مشکلات قلبی بوده است.

وی افزود: تنها در شش ماهه نخست امسال نیز یک‌هزار و ۵۱۰ مأموریت قلبی توسط اورژانس انجام شده که ۱۳۰ مورد آن به ایست قلبی-تنفسی اختصاص دارد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول با اشاره به اهمیت دقایق نخست در نجات بیماران قلبی، گفت: در بسیاری از مأموریت‌ها، اقدام سریع اطرافیان با انجام ماساژ قلبی تا زمان رسیدن نیروهای اورژانس، شانس بقا را افزایش داده است.

معمارزاده تصریح کرد: بیماری‌های قلبی همچنان عامل اصلی مرگ‌ومیر در کشور و جهان محسوب می‌شود و سبک زندگی ناسالم، مصرف دخانیات و کم‌تحرکی از عوامل مهم شیوع این بیماری‌ها هستند.

وی با تأکید بر ضرورت آموزش همگانی احیای قلبی-ریوی (CPR) افزود: شهروندان با یادگیری این مهارت ساده می‌توانند در لحظات طلایی پیش از رسیدن اورژانس، نقشی حیاتی در نجات جان بیماران ایفا کنند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول در پایان یادآور شد: روز جهانی قلب یادآور اهمیت مراقبت از سلامت قلب و تغییر سبک زندگی است.