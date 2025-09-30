به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، صبح سهشنبه در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران بر ضرورت ساماندهی انبارها و هوشمندسازی حملونقل تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت تکمیل بانکهای اطلاعاتی و افزایش اشراف اطلاعاتی گفت: نظارت بر انبارها باید صرفاً از طریق سامانههای هوشمند دنبال شود. فرمانداران موظفند با بهکارگیری ظرفیتهای شهرستانی پایش میدانی دقیقی از وضعیت انبارها انجام دهند و در چارچوب شیوهنامهای که بهزودی ابلاغ خواهد شد، اقدامات لازم را انجام دهند.
استاندار تهران افزود: اگر انباری از ثبت اطلاعات در سامانه خودداری کند یا به قوانین تمکین نکند، طبق ظرفیتهای قانونی با برخورد جدی مواجه خواهد شد. علاوه بر مقابله با قاچاق کالا، موضوع احتکار نیز در شرایط فعلی اهمیت دارد و ما باید مدیریت هوشمندانهای در این زمینه داشته باشیم.
وی همچنین به حوزه حملونقل اشاره کرد و گفت: استان تهران از استانهای پیشرو در نصب GPS بر تانکرهاست و طرح نصب سامانه سپهتن بر خودروهای باری و مسافری نیز باید با جدیت تکمیل شود. زیرساختهای حملونقل باید به سرعت عملیاتی شوند تا امکان کنترل و نظارت دقیق فراهم گردد.
معتمدیان ادامه داد: روشهای سنتی دیگر قابل قبول نیست. باید فرآیندها روانسازی و با استفاده از سامانههای هوشمند، کنترل و نظارت انجام شود. هدف ما این است که ضمن جلوگیری از قاچاق و تخلفات، تولیدکنندگان نیز با مشکل کمتری مواجه باشند.
وی در پایان با قدردانی از دستگاههای اجرایی و نظارتی گفت: تمرکز اصلی مدیریت استان در شرایط حساس کنونی، مدیریت هوشمند انبارها، حملونقل و تأمین سوخت است و انتظار میرود همه دستگاهها در این مسیر همکاری کامل داشته باشند.
