استاندار تهران خواستار هوشمندسازی انبارهای اموال تملیکی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان صبح شنبه در جریان بازدید از اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، فقدان زیرساخت‌های حفاظتی و نظارتی مناسب را یکی از چالش‌های اصلی این انبارها دانست و گفت: هوشمندسازی انبارها با استفاده از سامانه‌های الکترونیک و شبکه نظارت یکپارچه، می‌تواند شفافیت را افزایش داده و اعتماد عمومی را تقویت کند.

استاندار تهران همچنین بر تسریع در تغییر کاربری املاک تملیکی تأکید کرد و افزود: با اختیارات واگذارشده از سران قوا، آماده‌ایم املاک راکد را به دارایی‌های مولد تبدیل کنیم تا در پروژه‌های عمرانی و درآمدزایی استان استفاده شود.

وی با انتقاد از شیوه فعلی مبارزه با قاچاق، اظهار داشت: بخش عمده کالاهای قاچاق از مرزهای غربی وارد می‌شوند و اگر در مبادی ورودی کنترل شوند، از ورود گسترده آن‌ها به تهران جلوگیری خواهد شد.

معتمدیان افزود: تمرکز صرف بر خرده‌فروشی‌های قاچاق در تهران ناکارآمد است و باید رویکرد نظارتی به سمت مرزها تغییر کند تا امنیت بازار حفظ شده و تبعات اجتماعی کاهش یابد.

استاندار تهران از همکاری با وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای هوشمندسازی فرآیندهای نظارتی خبر داد و بر لزوم جلسات مشترک با نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام برای رفع مشکلات تأکید کرد.