به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در بیانیه‌ای دانشگاه سیدنی آمده است که محققان خواستار بازنگری فوری در دستورالعمل‌های تشخیصی و درمانی برای عفونت‌ها در نوزادان تازه متولد شده هستند، چراکه مطالعه اخیر به رهبری محققان این دانشگاه نشان داد که درمان‌های خط مقدم برای سپسیس دیگر برای درمان اکثر عفونت‌های باکتریایی مؤثر نیستند.

این مطالعه، تقریباً ۱۵۰۰۰ نمونه خون جمع‌آوری شده از نوزادان بیمار در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را در ۱۰ بیمارستان در پنج کشور در جنوب شرقی آسیا، از جمله اندونزی، فیلیپین، سریلانکا، ویتنام و مالزی، تجزیه و تحلیل کرد.

یافته‌ها نشان داد که بیشتر عفونت‌ها ناشی از باکتری‌هایی هستند که بعید است به درمان‌های توصیه‌شده‌ی فعلی سازمان جهانی بهداشت پاسخ دهند، درمان‌هایی که با استفاده از داده‌های کشورهای پردرآمد به جای داده‌های منطقه‌ای محلی تهیه شده‌اند.

«فیبی ویلیامز»، دانشیار، نویسنده‌ی ارشد مطالعه، هشدار داد: «دستورالعمل‌ها باید به‌روزرسانی شوند تا منعکس‌کننده‌ی پروفایل‌های باکتریایی محلی و الگوهای مقاومت شناخته‌شده باشند. در غیر این صورت، میزان مرگ و میر همچنان رو به افزایش خواهد بود.»

محققان بر سرعت پایین توسعه‌ی داروهای آنتی‌بیوتیک جدید برای نوزادان و کودکان تأکید کردند و خواستار سرمایه‌گذاری قابل توجه در این زمینه شدند.