به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز از جان باختن سفیر آفریقای جنوبی در فرانسه به علت سقوط از طبقه ۲۲ یک هتل در پاریس خبر داد.

هنوز جزئیات بیشتری درباره این حادثه و علت آن منتشر نشده است.