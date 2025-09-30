  1. بین الملل
جان باختن سفیر آفریقای جنوبی در فرانسه به‌علت سقوط از هتل!

جان باختن سفیر آفریقای جنوبی در فرانسه به‌علت سقوط از هتل!

رسانه‌ها از جان باختن سفیر آفریقای جنوبی در پاریس به علت سقوط از طبقه ۲۲ یک هتل در پاریس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز از جان باختن سفیر آفریقای جنوبی در فرانسه به علت سقوط از طبقه ۲۲ یک هتل در پاریس خبر داد.

هنوز جزئیات بیشتری درباره این حادثه و علت آن منتشر نشده است.

