صادرات کالا از گیلان ۱۶ درصد افزایش یافت  

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری بعد از ظهر شنبه در جلسه توسعه صادرات غیرنفی استان گیلان، اظهار کرد: در سه ماه نخست سال امسال ۵۴۵ هزار تن کالا به ارزش ۴۵۹ میلیون دلار به این استان وارد شده که به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد و به لحاظ ارزش ۳۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

پورحیدری تعداد کارتهای بازرگانی صادر شده و تمدیدی در ۲ ماه نخست امسال را ۱۰۷ فقره اعلام کرد و افزود: در این مدت ۴۹ کارت بازرگانی صادر و ۵۸ کارت تمدید شده است.

وی مهمترین اقدامات صورت گرفته و در دست اجرای این اداره کل در حوزه تجارت خارجی را برگزاری نشست وبیناری با رایزنان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (قزاقستان، ازبکستان، ارمنستان، بلاروس و روسیه) وهمچنین رایزنان بازرگانی حوزه خلیج فارس(عمان، قطر، عراق، ترکیه،) اعلام کرد.

وی گفت: برنامه ریزی‌ برای برگزاری نشست‌های مشابه با سایر کشورهای هدف صادراتی در سال جاری نیز در دستور کار قرار دارد.

پورحیدری اضافه کرد: سال گذشته همایش تبیین فرصت‌ها و چالش‌های «موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا» در منطقه آزاد انزلی با هدف بهره مندی تجار و صنعتگران از تعرفه صفر درصدی تصویبی بیش از ۸۰۰ قلم کالای توافق شده در موافقتنامه مذکوربرگزار شد و امسال نیز همایش گرامیداشت روز ملی صادرات و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان گیلان با هدف افزایش انگیزه فعالان پرتلاش حوزه های مختلف اقتصادی برگزار خواهد شد.

مسئول راهبردی پروژه‌های توسعه صادرات غیرنفتی ایران در استان آستاراخان روسیه در سه محور برنامه پیشنهادی خود را برای توسعه صادرات غیر نفتی اعلام کرد و افزود: نخستین محور تقویت دیپلماسی اقتصادی استان‌ با اجرا و بهره گیری از ظرفیتهای موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا است که در صورت تحقق این امر گیلان به بازوی اجرایی وزارت صمت در تعامل با آستاراخان و فعال‌سازی ظرفیت‌های تجاری استان تبدیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این راستا باید کارگروه ویژه تجارت گیلان–آستاراخان با حضور دستگاه های مرتبط تشکیل و دفتر هماهنگی تجارت اوراسیا در گیلان با مأموریت پیگیری توافق تجارت آزاد و حذف موانع تجارت راه اندازی شود.

پورحیدری تدوین نقشه راه استانی برای تجارت با روسیه بر اساس ظرفیت‌های موجود در بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات و برگزاری جلسات مستمر رایزنی با مقامات آستاراخان جهت تسهیل صادرات شرکت‌های گیلانی را نیز ازجمله اقداماتی عنوان کرد که باید جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.

مسئول راهبردی پروژه‌های توسعه صادرات غیرنفتی ایران در استان آستاراخان روسیه محور دوم را توسعه صادرات غیرنفتی ایران در آستاراخان با اتکا به ظرفیت‌های استان گیلان عنوان کرد و افزود: هدف از این توسعه ایجاد مسیر منظم صادرات کالا از گیلان به آستاراخان و استفاده از مزیت‌های بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی استان است .

پورحیدری تاکید کرد: محور سوم نیز اجرای برنامه‌های تخصصی شامل برگزاری نشست‌های تخصصی، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری ، ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری مشترک و برگزاری پاویون نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌باشد.