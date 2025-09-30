۱۳ درصد از معلولین تحت پوشش بهزیستی زنجان دارای معلولیت شنوایی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کرمی با بیان اینکه آسیب شنوایی، معلولیتی پنهان و شایع ترین نقص مادرزادی است عنوان کرد: هرچه سن بروز آسیب شنوایی پایین تر باشد، میزان مشکلات عملکردی فرد بیشتر و جنبه های گسترده تری از فرایند رشد و تحول زبان و گفتار وی تحت تاثیر قرار می گیرد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان اظهار کرد: درحال حاضر تعداد افراد دارای معلولیت تحت پوشش استان زنجان ۲۰ هزار و ۲۸۶ نفر است که از این تعداد ۲ هزار و ۸۰۱ نفر (۱۳/۸ درصد) دارای معلولیت شنوایی هستند.

وی در خصوص ارائه تجهیزات توانبخشی (سمعک)، ارائه کمک هزینه کاشت حلزون شنوایی، تعمیر و تعویض قطعات پروتز کاشت، ارائه خدمات توانبخشی بعد از کاشت حلزون شنوایی بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲ هزار وسایل کمک شنوایی شامل سمعک و باطری سمعک در اختیار این افراد قرار گرفته و در سال گذشته نیز کاشت حلزون و کمک هزینه تهیه قطعات کاشت حلزون برای ۹۹ فرد ناشنوا انجام گرفته است.

کرمی با اشاره به فعالیت تنها مرکز روزانه توانبخشی آموزشی ویژه اختلالات شنوایی برای کودکان بدو تولد تا ۱۰ سال، از سال ۱۴۰۲ خاطرنشان ساخت: خدمات گفتار درمانی، شنوایی شناسی، روانشناسی، مربی آموزشی و هنری و ورزشی در این مرکز به صورت یارانه ای ارائه می شود.

وی به برنامه اعزام و تربیت مترجم ناشنوایان ابا مشارکت شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد افراد دارای معلولیت شنوایی آغاز اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته دو نفر مترجم زبان اشاره ایرانی در زمینه اعزام برای پیگیری و رفع نیازهای ناشنوایان در سطح استان فعالیت داشته اند.