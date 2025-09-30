۶۴ کتاب دفاع مقدس در ساری رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت استان مازندران عصر سه‌شنبه در ساری برگزار شد، از ۳۰ عنوان کتاب مکتوب و ۳۴ عنوان کتاب صوتی حوزه دفاع مقدس و مقاومت مازندران رونمایی شد.

این آثار فاخر که حاصل تلاش پژوهشگران و فعالان حوزه دفاع مقدس استان است، در موضوعات مختلفی از جمله خاطرات رزمندگان، تحلیل‌های تاریخی، فرهنگ ایثار و مقاومت تهیه و تولید شده و گامی مهم در جهت حفظ و نشر ارزش‌های دوران دفاع مقدس به شمار می‌رود.

همچنین در این مراسم، با حضور پرشور مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا، از ۵۰۰ پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت دیار علویان به پاس سال‌ها ایثار و فداکاری تجلیل به عمل آمد تا یاد و خاطره آنان همواره زنده نگه داشته شود.

سرهنگ پاسدار محمدحسن سلامی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران، در مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت که در سالن الغدیر سپاه کربلا برگزار شد، با تأکید بر نقش توکل و ایمان مردم در پیروزی هشت سال دفاع مقدس، اظهار داشت:ملت ایران با یاری خدا و با توکل به او در مقابل نظام سلطه ایستادند و پیروزی‌های بزرگی به دست آوردند.

وی دفاع مقدس را میدان جهاد در راه خدا دانست و افزود:این دوره تاریخی، چشمه‌ای زلال از معرفت و معنویت بود که امروز می‌تواند الگوی تمام عرصه‌های مجاهدتی ملت ایران باشد.

سرهنگ سلامی تصریح کرد:ملت ما در شرایط تهدید و هجمه دشمنان باید همچنان روحیه مقاومت و پایداری را حفظ کند، همانگونه که در هشت سال دفاع مقدس با شجاعت و ایثار در برابر متجاوزان ایستاد.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران با اشاره به برگزاری بیش از پنج هزار برنامه ویژه هفته دفاع مقدس در سراسر استان، گفت:تجلیل از ۵۰۰ پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت استان، یکی از برجسته‌ترین اقدامات برای پاسداشت این ایام بود.

وی ادامه داد:سالانه حدود ۶۰ هزار نفر از پیشکسوتان و رزمندگان استان در قالب برنامه‌های مختلف مورد تکریم قرار می‌گیرند.