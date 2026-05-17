دانشنامه دفاع مقدس مازندران در سه جلد چاپ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد برسلانی بعدازظهر یکشنبه در اولین جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان که در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز شهادت امام جواد (ع) و گرامیداشت یاد شهدا، روز روابط عمومی را نیز تبریک گفت.
وی با اشاره به موقعیت حساس کنونی اظهار داشت: امروز در میانه سه میدان دیپلماسی، حضور حماسی مردم در خیابانها و میدان نبرد نیروهای مسلح قرار داریم و در هر سه بخش شاهد درخشش و پیروزیهای چشمگیری هستیم.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران با قدردانی از استاندار، معاونان و دستگاههای اجرایی که در پشتیبانی از جبهههای مقاومت سنگ تمام گذاشتند، تأکید کرد: مسئولان و مدیران دستگاهها، سفیران انتقال پیام شهدا هستند و باید با همافزایی برای ادای دین به خون پاک شهدا تلاش کنند.
برسلانی با اشاره به فرارسیدن سوم خرداد و چهل و چهارمین سالروز آزادسازی خرمشهر، از تمام دستگاهها و ستادهای شهرستانی خواست تا با فعالسازی کمیتههای تخصصی، برنامههای ویژهای برای این روز تدارک ببینند. به گفته وی، برگزاری برنامه «میثاق با شهیدان» در چهارم خرداد و همچنین برپایی مراسم تجلیل از خانواده شهدا و گلباران مزار شهدا در سراسر استان از برنامههای محوری این ایام خواهد بود.
وی در ادامه به ضرورت مستندسازی خاطرات رزمندگان اسلام پرداخت و تصریح کرد: در بخش دانشنامه دفاع مقدس استان، یک هزار و ۲۰۰ مدخل در حال پژوهش و تدوین است که در سه مجلد به چاپ خواهد رسید. برای اتمام این پروژه، نیازمند حمایت استانداری، فرمانداران و دستگاههای اجرایی هستیم. همچنین باید خاطرات رزمندگان، از جوانترین تا پیشکسوتان عرصه جهاد که این روزها در صحنه حمایت از جبهه مقاومت حضور دارند، جمعآوری و برای آیندگان مکتوب شود.
پیشرفت ۵۰ درصدی موزه دفاع مقدس
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت موزه دفاع مقدس و مقاومت استان اشاره کرد و گفت: تاکنون نزدیک به ۵۰ درصد از این پروژه تکمیل شده است. برای اتمام آن، نگاه ویژه دستگاهها و شهرداریها ضروری است تا با جانمایی نمادهای هویتی شهرستانها در بخش «مازندران در گذر تاریخ»، همچنین بخش «تانک فارما» و «حسینیه وداع»، محیطی فرهنگی و گردشگری با هویت ملی خلق شود.
برسلانی با تأکید بر ثبت حماسههای مردمی در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: باید تلاش کنیم دانشنامه دفاع مقدس مازندران که یک نسخه از آن چاپ شده، ادامه یافته و مجلدات بعدی نیز آماده شود.
وی در پایان تولید فیلم و سریالهای فاخر با محوریت سرداران و امیران شاخص استان و ایثارگریهای لشکر ۲۵ کربلا را از اولویتهای این اداره کل دانست و خاطرنشان کرد: برای تحقق این مهم به پشتیبانی دستگاههای متولی نیاز داریم. همچنین تولید کتابهای مکتوب و صوتی باید با حمایت دستگاهها شتاب بیشتری بگیرد تا بهترین بهرهوری فرهنگی برای نسلهای آینده فراهم شود.
