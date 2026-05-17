  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

دانشنامه دفاع مقدس مازندران در سه جلد چاپ می شود

دانشنامه دفاع مقدس مازندران در سه جلد چاپ می شود

ساری - مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران گفت: در بخش دانشنامه دفاع مقدس استان، یک هزار و ۲۰۰ مدخل در حال پژوهش و تدوین است که در سه جلد به چاپ خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد برسلانی بعدازظهر یکشنبه در اولین جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان که در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز شهادت امام جواد (ع) و گرامیداشت یاد شهدا، روز روابط عمومی را نیز تبریک گفت.

وی با اشاره به موقعیت حساس کنونی اظهار داشت: امروز در میانه سه میدان دیپلماسی، حضور حماسی مردم در خیابان‌ها و میدان نبرد نیروهای مسلح قرار داریم و در هر سه بخش شاهد درخشش و پیروزی‌های چشمگیری هستیم.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران با قدردانی از استاندار، معاونان و دستگاه‌های اجرایی که در پشتیبانی از جبهه‌های مقاومت سنگ تمام گذاشتند، تأکید کرد: مسئولان و مدیران دستگاه‌ها، سفیران انتقال پیام شهدا هستند و باید با هم‌افزایی برای ادای دین به خون پاک شهدا تلاش کنند.

برسلانی با اشاره به فرارسیدن سوم خرداد و چهل و چهارمین سالروز آزادسازی خرمشهر، از تمام دستگاه‌ها و ستادهای شهرستانی خواست تا با فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی، برنامه‌های ویژه‌ای برای این روز تدارک ببینند. به گفته وی، برگزاری برنامه «میثاق با شهیدان» در چهارم خرداد و همچنین برپایی مراسم تجلیل از خانواده شهدا و گلباران مزار شهدا در سراسر استان از برنامه‌های محوری این ایام خواهد بود.

وی در ادامه به ضرورت مستندسازی خاطرات رزمندگان اسلام پرداخت و تصریح کرد: در بخش دانشنامه دفاع مقدس استان، یک هزار و ۲۰۰ مدخل در حال پژوهش و تدوین است که در سه مجلد به چاپ خواهد رسید. برای اتمام این پروژه، نیازمند حمایت استانداری، فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی هستیم. همچنین باید خاطرات رزمندگان، از جوان‌ترین تا پیشکسوتان عرصه جهاد که این روزها در صحنه حمایت از جبهه مقاومت حضور دارند، جمع‌آوری و برای آیندگان مکتوب شود.

پیشرفت ۵۰ درصدی موزه دفاع مقدس

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت موزه دفاع مقدس و مقاومت استان اشاره کرد و گفت: تاکنون نزدیک به ۵۰ درصد از این پروژه تکمیل شده است. برای اتمام آن، نگاه ویژه دستگاه‌ها و شهرداری‌ها ضروری است تا با جانمایی نمادهای هویتی شهرستان‌ها در بخش «مازندران در گذر تاریخ»، همچنین بخش «تانک فارما» و «حسینیه وداع»، محیطی فرهنگی و گردشگری با هویت ملی خلق شود.

برسلانی با تأکید بر ثبت حماسه‌های مردمی در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: باید تلاش کنیم دانشنامه دفاع مقدس مازندران که یک نسخه از آن چاپ شده، ادامه یافته و مجلدات بعدی نیز آماده شود.

وی در پایان تولید فیلم و سریال‌های فاخر با محوریت سرداران و امیران شاخص استان و ایثارگری‌های لشکر ۲۵ کربلا را از اولویت‌های این اداره کل دانست و خاطرنشان کرد: برای تحقق این مهم به پشتیبانی دستگاه‌های متولی نیاز داریم. همچنین تولید کتاب‌های مکتوب و صوتی باید با حمایت دستگاه‌ها شتاب بیشتری بگیرد تا بهترین بهره‌وری فرهنگی برای نسل‌های آینده فراهم شود.

کد مطلب 6832791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها