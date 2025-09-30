به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا محمودی شامگاه سه‌شنبه در یادواره سی‌وهشتمین شهدای نیروگاه شهید سلیمی نکا با اشاره به شرایط سخت کاری کارکنان در فصل تابستان گفت: کارکنان نیروگاه در دمای بالای ۶۰ درجه و رطوبت نزدیک به ۱۰۰ درصد تعمیرات لازم را با سرعت انجام می‌دهند تا هیچ چراغی در خانه‌ها خاموش نشود.

وی افزود: این تلاش‌ها نه تنها رفاه مردم را تضمین می‌کند بلکه چرخ صنعت کشور را نیز به حرکت درمی‌آورد و مانع از وقفه در تأمین برق می‌شود.

محمودی رستمی همچنین یادآور شد: در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، کارکنان نیروگاه با وجود تهدیدات لحظه‌ای صحنه را ترک نکردند و با ایستادگی نقش مؤثری در حفظ پایداری تولید برق کشور داشتند.

وی تأکید کرد: کارکنان نیروگاه با روحیه جهادی و ایثارگرانه در سخت‌ترین شرایط پای کار هستند تا امنیت انرژی کشور حفظ شود و خدمات مستمر به مردم ارائه گردد.