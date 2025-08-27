تولید انرژی خالص در نیروگاه نکا ۱۰ درصد رشد یافت

عبدالرضا محمودی در گفتگو خبرنگار مهر از رشد ۱۰.۵ درصدی تولید انرژی خالص نیروگاه شهید سلیمی نکا در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

وی افزود: در این مدت، حدود ۴ میلیارد و ۷۸۷ میلیون مگاوات ساعت انرژی خالص از واحدهای بخار و بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه تولید شده و به شبکه سراسری برق کشور تزریق شده است.

محمودی با اشاره به سهم بالای واحدهای بخار در تولید انرژی اظهار داشت: بیش از ۷۲ درصد از انرژی تولیدی در این مدت از واحدهای بخار و حدود ۲۸ درصد از بلوک سیکل ترکیبی به دست آمده است. وی همچنین بیان کرد که در این مدت، حدود ۵۳ درصد از تعهدات تولید سالانه نیروگاه طبق برنامه محقق شده است.

محمودی در ادامه با اشاره به چالش‌های فنی و نگهداری واحدهای نیروگاه به ویژه واحدهای بخار، که پس از ۴۶ سال فعالیت همچنان در مدار تولید هستند، گفت: با توجه به فرسودگی تجهیزات و نیاز به نگهداری دقیق در بخش‌های سوخت و احتراق، حفظ آمادگی واحدها در شرایط خاص، به ویژه در تابستان که تقاضا برای مصرف برق به طور چشمگیری افزایش می‌یابد، بسیار دشوار است. اما با تلاش‌های مستمر و همت جهادی کارکنان متخصص، تولید انرژی به صورت پایدار ادامه دارد.

وی در پایان تأکید کرد: تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران نیروگاه شهید سلیمی نکا در ارائه خدمات به مردم و تأمین برق مورد نیاز کشور، نشان‌دهنده عزم و اراده جدی این مجموعه در راستای حفظ پایداری شبکه برق کشور است.