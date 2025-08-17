خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در گرمای بی‌سابقه مرداد، مردم نکا، ساری و سایر شهرهای مازندران با چراغ‌های روشن خانه‌های خود، شاهد تلاش خستگی‌ناپذیر کارکنان نیروگاه برق هستند؛ از پشت ژنراتورها تا اتاق‌های فرمان، ساعت‌ها کوشش برای پایداری شبکه برق ادامه داشت و حالا شهروندان می‌دانند هر کولر روشن و هر چراغ، نتیجه یک کار گروهی پیچیده و طاقت‌فرساست.

مرداد امسال برای کارکنان نیروگاه نکا با روزهای عادی تفاوت داشت. در شرایطی که پیک مصرف برق کشور از ۸۵ هزار مگاوات عبور کرد و رکوردهای تازه‌ای بر جای گذاشت، توقف کوتاه یک واحد می‌توانست روشنایی هزاران خانه را تحت‌تأثیر قرار دهد. همین وضعیت سبب شد کارکنان واحد سه بخار در اوج گرما و رطوبت طاقت‌فرسا، ساعت‌ها برای رفع اشکال ژنراتور تلاش کنند تا واحد دوباره به مدار بازگردد.

کارکنان نیروگاه معتقدند پشت هر دستگاه و هر قطعه صنعتی، زندگی مردم جریان دارد و همین احساس مسئولیت باعث می‌شود دشواری‌های کار در گرمای مرداد کمتر به چشم بیاید.

رشد تولید در مقایسه با سال گذشته

عبدالرضا محمودی سرپرست مدیریت شرکت برق نیروگاه نکا در این زمینه می‌گوید: در چهار ماه نخست امسال بیش از سه میلیون و۶۹۰ مگاوات انرژی در این مجموعه تولید شد؛ آماری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی بیش از ۱۲ درصد را نشان می‌دهد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش عمده این تولید از واحدهای بخار به دست آمده و مابقی سهم واحدهای سیکل ترکیبی بوده است و حدود ۷۱ درصد انرژی تولیدی در واحدهای بخار و بیش از ۲۹ درصد در بلوک سیکل ترکیبی به دست آمد، گفت: در این مدت حدود ۴۱ درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه طبق برنامه محقق شد.

به گفته مسئولان نیروگاه، تعمیرات اساسی در بویلرها، کندانسورها و سایر بخش‌های فنی واحدها نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید داشته است. تنها در تیرماه، بیش از هزار و ۱۳۰ میلیون کیلووات‌ساعت برق وارد شبکه سراسری شد که نتیجه مستقیم همین آماده‌سازی‌ها بوده است.

فشار بی‌سابقه بر شبکه استان

افزایش مصرف در سطح کشور، استان مازندران را نیز تحت فشار قرار داده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که همزمان با حضور گسترده گردشگران و استفاده فراوان از وسایل سرمایشی، مصرف برق استان به حدود دو هزار و ۵۷۰ مگاوات رسیده است. چنین رقمی در تابستان جاری رکوردی تازه محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که شبکه استانی در مرز ظرفیت کار می‌کند.

بر اساس داده‌های شرکت توزیع، تنها در یک روز بیش از هشت هزار تماس مردمی برای اعلام خاموشی ثبت شده است. کارشناسان معتقدند کاهش تنها ۱۰ درصد از مصرف خانگی در ساعات اوج می‌تواند جلوی بخش بزرگی از خاموشی‌ها را بگیرد.

برخورد با ادارات پرمصرف

با وجود هشدارهای مکرر درباره ضرورت مدیریت مصرف، برخی ادارات نیز الگوی صرفه‌جویی را رعایت نکرده‌اند. شرکت توزیع برق مازندران اعلام کرده است که برق ۱۹۸ اداره پرمصرف در استان قطع شد تا دستگاه‌ها نیز در شرایط سخت تابستان همراهی بیشتری با مردم داشته باشند. مسئولان تأکید کرده‌اند هیچ دستگاهی نمی‌تواند خود را از اجرای مصوبات مربوط به کاهش مصرف مستثنا بداند.

سیدکاظم حسینی‌کارنامی مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران اظهار داشت: با آغاز طرح ملی گذر از اوج بار از خردادماه، مصرف برق ادارات به‌طور مستمر پایش شد که نتایج آن نشان داد نزدیک به ۲۰۰ واحد اداری با مصرف بالاتر از الگوی تعیین‌شده فشار مضاعفی به شبکه تحمیل می‌کنند.

در سطح شهر نکا نیز موضوع تولید و مصرف برق به دغدغه‌ای عمومی بدل شده است. برخی شهروندان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تأکید داشتند که شنیدن روایت تلاش کارکنان نیروگاه در گرمای طاقت‌فرسا باعث می‌شود نسبت به استفاده بی‌ملاحظه از وسایل برقی احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند. به گفته آن‌ها، دانستن این واقعیت که پشت هر چراغ روشن، ساعت‌ها تلاش شبانه‌روزی جریان دارد، نگاه جامعه را به مصرف تغییر می‌دهد.

ملکی کارمند یک اداره در شهر نکا می‌گوید: در اداره ما همه تلاش می‌کنیم مصرف برق را کاهش دهیم، ولی گاهی وسایل ضروری هم مصرف بالایی دارند. وقتی می‌بینیم نیروگاه در این شرایط سخت توانسته برق شهر را تأمین کند، انگیزه پیدا می‌کنیم تا حتی کوچک‌ترین صرفه‌جویی‌ها را رعایت کنیم.

لحظه‌های پراضطراب در اتاق فرمان

در اتاق فرمان نیروگاه، شرایط هر واحد با دقت کنترل می‌شود. مهندسان معتقدند که کوچک‌ترین لرزش یا تغییر فشار در ژنراتور می‌تواند هشداری جدی باشد و همین ضرورت باعث می‌شود هیچ لحظه‌ای از کار غفلت نشود. بسیاری از کارکنان باور دارند که روشنایی خانه‌های مردم همچون امانتی است که بر دوش آن‌ها گذاشته شده و باید با همه توان از آن محافظت کرد.

جوانانی که نخستین تجربه کاری خود را در این تابستان پشت سر می‌گذارند، تأکید دارند که اگرچه زحماتشان کمتر دیده می‌شود، اما همین که می‌دانند نقش مستقیمی در آرامش و رفاه مردم دارند، انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه کار است.

روشنایی آسان به دست نمی‌آید

از مرور روایت‌های کارکنان، داده‌های مسئولان و نگاه مردم یک پیام روشن برجا می‌ماند: برق آسان به دست نمی‌آید. در روزهایی که گرما نفس‌گیر است و شبکه برق با بیشترین فشار روبه‌روست، هر کولر تنظیم‌نشده و هر چراغ اضافی باری مضاعف بر دوش کسانی است که در دل گرمای ۴۵ درجه و رطوبت سنگین، بی‌وقفه تلاش می‌کنند تا شب‌های تابستان در تاریکی فرو نرود.

در روزهایی که گرمای بی‌سابقه سواحل دریای خزر را فرا گرفته، کارکنان نیروگاه برق نکا با تلاش مستمر، شبکه برق استان را پایدار نگه داشته‌اند. دمای هوا به رکوردهای بالا رسیده اما تولید برق متوقف نشده و نیروگاه توانسته نیازهای مصرفی منطقه را پاسخگو باشد.

مهدی یونسی استاندار مازندران نیز با اشاره به رشد مصرف برق و اهمیت مدیریت مصرف، گفت: از شهروندان می‌خواهم با صرفه‌جویی در مصرف برق و استفاده بهینه از وسایل پرمصرف، در پایدار نگه داشتن شبکه برق استان همکاری کنند.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر از ادارات استان خواست نسبت به صرفه جویی و مصرف بهینه انرژی اقدام کنند تا از فشار پیک بار جلوگیری شود.

مسئولان نیروگاه می‌گویند مدیریت دقیق تجهیزات و آمادگی پرسنل برای مقابله با فشارهای گرمایی، کلید ادامه تولید برق در این شرایط بوده است. افزایش دما، فشار مضاعفی بر توربین‌ها و ژنراتورها وارد می‌کند اما تیم عملیاتی با کنترل مستمر و رعایت استانداردها توانسته از خاموشی‌های احتمالی جلوگیری کند.

کارکنان بخش‌های فنی و عملیاتی با حضور مستمر در خطوط تولید، ضمن پایش لحظه‌ای سیستم‌ها، هماهنگی کامل با مرکز مدیریت شبکه برق کشور دارند تا هیچ اختلالی در تأمین برق شهروندان ایجاد نشود. با وجود گرمای طاقت‌فرسا و افزایش مصرف برق در فصل تابستان، نیروگاه نکا نشان داده است که آمادگی و برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند حتی در شرایط دشوار، پایداری انرژی را تضمین کند.

روایت تلاش کارکنان، نگاه مسئولانه مردم و مدیریت دقیق نیروگاه نشان می‌دهد که روشنایی خانه‌ها آسان به دست نمی‌آید و هر کولر یا چراغ اضافی بار بیشتری بر دوش این تلاشگران می‌گذارد.