«خوزستان» قلب تپنده اقتصاد دریا محور ایران با ۳۰ درصد سهم تجارت دریایی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب گرایلو عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رادیویی ضمن تبریک روز جهانی دریانوردی به جامعه دریایی کشور اظهار کرد: شعار سال ۲۰۲۵ سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) با عنوان «اقیانوس ما، تعهد ما، فرصت ما» یادآور مسئولیت مشترک همه کشورها در حفاظت از محیط‌زیست آبی و بهره‌برداری پایدار از منابع اقیانوسی است.

وی، خوزستان را از ارکان اصلی حمل‌ونقل دریایی ایران دانست و افزود: با هفت بندر فعال از جمله بندر امام خمینی(ره)، خرمشهر، آبادان، اروندکنار، چوئبده، شادگان و سجافی، این استان ۳۰ درصد از ظرفیت تجارت دریایی کشور را در اختیار دارد. بندر امام خمینی(ره) به‌تنهایی سالانه توان تخلیه و بارگیری ۶۰ میلیون تن انواع کالا را داراست.

گرایلو با اشاره به تردد سالانه بیش از پنج هزار فروند شناور در آب‌های استان گفت: ایمنی دریانوردی، ارتقای استانداردهای فنی بنادر و پیشگیری از آلودگی‌های دریایی، مأموریت‌های اصلی ماست. خوشبختانه در سال‌های اخیر هیچ حادثه گسترده‌ای که منجر به آلودگی یا تلفات جانی شود، در بنادر استان رخ نداده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان به پروژه‌های توسعه‌ای اشاره کرد و افزود: در منطقه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)، دو پروژه به ارزش بیش از پنج همت برای آماده‌سازی ۳۲۹ هکتار زمین فاقد زیرساخت آغاز شده که بستری برای توسعه اقتصاد دریا محور و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواهد بود.

وی ادامه داد: سه پروژه ریلی نیز در بندر امام خمینی(ره) در حال اجراست که در راستای برنامه هفتم توسعه، این بندر را به یک بندر ریل‌پایه تبدیل می‌کند. این اقدام صاحبان کالا را به استفاده از حمل‌ونقل ترکیبی تشویق خواهد کرد.

گرایلو همچنین گردشگری دریایی را یکی از حلقه‌های مغفول مانده اقتصاد دریا محور دانست و تأکید کرد: با وجود ظرفیت‌های ارزشمند اروندرود، کارون و سواحل خوزستان، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در این بخش هستیم. احداث اسکله پارک ساحلی بندر امام خمینی(ره)، اسکله یادمان شهدای اروندکنار و تحویل اسکله گردشگری در رودخانه کارون به شهرداری خرمشهر بخشی از اقدامات در این حوزه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات مسافربری دریایی ویژه ایام اربعین اشاره کرد و گفت: برای دومین سال متوالی، شناور مسافری در مسیر خرمشهر – بصره فعال شده و علاوه بر آن، هر هفته کشتی مسافربری به مقصد کویت از بندر خرمشهر اعزام می‌شود.

گرایلو در پایان با تأکید بر اهمیت شعار امسال سازمان جهانی دریانوردی تصریح کرد: اقیانوس‌ها سرمایه مشترک همه نسل‌ها هستند و تنها با نگاه مسئولانه و بهره‌برداری هوشمندانه می‌توان محیطی سالم‌تر، ایمن‌تر و پایدارتر را برای آیندگان به میراث گذاشت.