جریان مداوم تخلیه و بارگیری کالا در بندر امام خمینی(ره)

بندر امام خمینی (ره) به عنوان یکی از قطبهای اصلی تجارت دریایی کشور، همواره نقش محوری در تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی و تجاری ایفا کرده است.
با برخورداری از زیرساختهای گسترده و ظرفیت عملیاتی بالا، این بندر سهمی مهم در تأمین زنجیره نیازهای ملی و تقویت جایگاه ایران در عرصه بازرگانی منطقهای و بینالمللی دارد.
