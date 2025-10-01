توزیع ۱۲۵ هزار پاکت مشارکت مردمی در مدارس خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح امروز در حاشیه برگزاری جشن عاطفه ها در دبستان شاهد دختران بیرجند بیان کرد: ۱۲۵ هزار پاکت مشارکت مردمی در مدارس توزیع شد تا دانشآموزان و خانوادهها بتوانند در این طرح خداپسندانه سهیم شوند.
وی هدف از اجرای این برنامه را ترویج فرهنگ نیکوکاری، تقویت همدلی اجتماعی، جلب مشارکت عمومی و تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی دانشآموزان نیازمند عنوان کرد.
عرب خاطرنشان کرد: کمکهزینه تحصیلی و پرداخت بخشی از شهریه دانشآموزان نیازمند در دستور کار این نهاد قرار دارد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی باشاره به اینکه جشن عاطفهها با پویش «آیندهساز باشیم» از ابتدای شهریور ماه آغاز و تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت، افزود: دفاتر ۲۱ گانه کمیته امداد و ۱۴۴ مرکز نیکوکاری استان آماده دریافت کمکهای مردمی هستند و از همه خیرین و نیکوکاران دعوت میشود تا در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.
عرب با بیان اینکه حدود ۱۹ هزار دانشآموز تحت حمایت این نهاد هستند که بعضی از آنها جزو فرزندان ایتام و محسنین هستند، تصریح کرد: همه لوازمالتحریری که بین دانشآموزان تحت حمایت توزیع میشود از محل کمکهای مردمی تهیه شده است.
وی با اشاره به حضور ۲۹۲ دانشآموز تحت حمایت این نهاد در مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و نمونه دولتی گفت: یک هزار و ۱۱۹ دانشجو نیز تحت حمایت این نهاد هستند که از هزینههای تحصیلی و شهریه بهرهمند میشوند.
عرب به کمک بیش از ۱۰ میلیارد تومانی مردم نیکوکار استان به جشن عاطفههای سال گذشته اشاره کرد و یاد آور شد: شهروندان و خیرین میتوانند برای مشارکت در این اقدام خداپسندانه مبالغ نقدی خود را از طریق کد دستوری #۱*۰۵۶*۸۸۷۷* یا با ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۶ و دریافت لینک جشن عاطفهها در این طرح ملی شرکت کنند.
وی با قدردانی از مردم نوعدوست استان، اظهار امیدواری کرد که با مشارکت همگانی، دانشآموزان نیازمند بتوانند سال تحصیلی جدید را با آرامش و امکانات لازم آغاز کنند.
نظر شما