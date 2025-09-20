۱۹ هزار بسته تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند خراسان جنوبی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه به همت کمیته امداد خراسان جنوبی ۱۹ هزار بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند استان توزیع شد.
سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی، در آیین نمادین توزیع بستههای لوازمالتحریر ویژه دانشآموزان نیازمند، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید به دانشآموزان و دانشجویان، گفت: همانطور که همه ساله پیش از بازگشایی مدارس، نهادهای حمایتی و بهویژه کمیته امداد امام خمینی (ره) با همکاری خیرین اقدامات ارزشمندی را در سطح کشور و استان سامان میدهند، امسال نیز همکاران عزیز و پرتلاش کمیته امداد خراسان جنوبی با اهتمام ویژه، خدمات گستردهای به جامعه هدف ارائه کردهاند.
وی با اشاره به اقدامات کمیته امداد در حوزههای مختلف افزود: این خدمات در طول سال در بخشهای تحصیلی، درمانی، مسکن، علمی و فرهنگی ارائه میشود، اما آنچه امروز اهمیت ویژه دارد، موضوع بازگشایی مدارس است.
استاندار خراسان جنوبی گفت: قریب به اتفاق خانوادهها توانایی تهیه لوازم اولیه تحصیل را دارند، اما برخی خانوادهها از نظر اقتصادی در مضیقهاند و طبیعی است که حضور یک دانشآموز در ابتدای سال تحصیلی باید با نشاط و انگیزه همراه باشد و این نیازمند حداقل امکانات است.
هاشمی با اشاره به اینکه بنابراین وظیفه ماست که این شرایط را برای دانشآموزان نیازمند فراهم کنیم، اظهار کرد: اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) در خراسان جنوبی امسال اقدام ارزشمندی را تحت عنوان ایران را همه ما دوست داریم اجرا کرده است.
وی افزود: در قالب این طرح، برای بیش از ۱۹ هزار دانشآموز استان بستههای کامل لوازمالتحریر همراه با کیف مناسب پیشبینی شده است و من این کیفها را بازدید کردم و کیفیت آنها بسیار مطلوب است. این طرح هم در شهرها و هم در روستاها، بهویژه در شهرستانهای مرزی و مناطق کمتر توسعهیافته اجرا میشود.
وی افزود: علاوه بر لوازمالتحریر، موضوع تهیه پوشاک نیز در نظر گرفته شده است و همه این اقلام با رعایت کامل احترام و تکریم شخصیت دانشآموزان و خانوادهها در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: این تنها شروع کار است و قطعاً در طول سال تحصیلی نیز برنامهها و جشنهای مختلفی همچون جشن نیکوکاری برگزار خواهد شد که به پشتیبانی بیشتر از دانشآموزان نیازمند کمک خواهد کرد.
هاشمی تأکید کرد: بستههای لوازمالتحریر تنها مختص دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد نیست. برخی خانوادهها که به هر دلیل تحت پوشش نیستند اما نیازمندند نیز شناسایی شدهاند و این کمکها در اختیار آنها هم قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: این رزمایش گسترده از امروز به صورت نمادین در اداره کل کمیته امداد آغاز شده و در سطح روستاها و شهرستانهای استان ادامه خواهد یافت.
استاندار خراسان جنوبی ضمن درود و سلام به روح مطهر امام خمینی (ره) بنیانگذار کمیته امداد، تصریح کرد: کمیته امداد در همه زمینهها اعم از کمی و کیفی عملکرد موفقی داشته است و این نهاد در ماه مبارک رمضان با برگزاری سفرههای اطعام، در ایام نوروز با جشن نیکوکاری برای تهیه لباس نو و اقلام ضروری خانوادهها و در حوزه مسکن نیز بهگونهای عمل کرده که هیچ دانشآموزی تحت پوشش کمیته امداد در استان از تحصیل بازنمانده است.
هاشمی با تقدیر از زحمات مدیران و کارکنان کمیته امداد استان و شهرستانها گفت: این کارها جلوهای از کار جمعی و جهاد امیدآفرینی است و مجموعه صدا و سیما، اصحاب رسانه و مطبوعات در راستای این جهاد امیدآفرینی نقش مهمی ایفا میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به شورای آموزش و پرورش استان اشاره کرد و گفت: جلسه شورای آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی برگزار شده است و این شورا هر دو هفته یک بار در استان تشکیل جلسه میدهد.
