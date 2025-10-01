حجت‌الاسلام مهدی قدرتی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اولین بار در سطح استان لرستان رویداد استانی «صبا» با موضوع تولیدات اجتماعی و نشست واسطه‌گران ازدواج برگزار می‌شود.

وی افزود: یکی از علل تداوم تجرد جوانان در جامعه، نبود واسطه‌گری مناسب و عدم معرفی صحیح زوجین به یکدیگر است که این رویداد تلاش دارد بخشی از این خلأ را پر کند.

مشارکت خوب واسطه‌گران ازدواج

قدرتی با اشاره به استقبال از این رویداد بیان کرد: تاکنون ۸۸ نفر برای حضور در این برنامه ثبت‌نام کرده‌اند که این آمار به غیر از حدود ۲۰ نفر واسطه‌گری است که پیش‌تر در ادارات مختلف فعال بوده و مشغول این کار هستند.

وی ادامه داد: نزدیک به یک سال است که پیگیر برگزاری این رویداد بوده‌ایم و امروز با فراهم شدن مقدمات، شاهد تحقق آن خواهیم بود.

حضور اساتید برجسته در رویداد

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان در پایان گفت: برای برگزاری هرچه پربارتر این رویداد، چهار استاد برجسته دعوت شده‌اند تا در جریان نشست‌ها و مباحث آموزشی در خدمت واسطه‌گران ازدواج باشند.

وی ابراز امیدواری کرد این اقدام، گامی مبارک در مسیر تسهیل ازدواج جوانان لرستانی باشد.